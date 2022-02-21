110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽21日最後一場賽事，台灣師大成功封鎖佛光大學隊長王竫婷的攻擊火力，加上進攻端多點開花，上半場就打下40比14、多達26分領先優勢，終場80比39大勝，收下複賽3連勝，和同日稍早獲勝的衛冕軍世新大學，同樣提前晉級4強。

台師大大一後衛湯書淳，高三要就一直不舒服的她，在HBL明星賽右手受傷動刀，進入大學後腰傷持續影響，後來檢查確定是椎間盤突出會壓迫神經，導致變天時手跟腰都會不舒服，之前為了腰傷復健、休息一陣子，複賽前兩戰未能上場，21日是個人於複賽階段首度出賽，留下13分、4籃板數據，台師大總教練梁嘉音指出，因為湯書淳有舊傷，所以用起來較保守，此役是湯書淳自己夠爭氣，做到交代執行的，打出一場精彩的比賽。

湯書淳補充，因為身高關係，上大學要轉型控球後衛，打起球來不能像在高中時只靠運動能力，還要靠腦力，不同的打法也是自己適應上較辛苦的地方，甚至之前每次練球後都會哭，但她告訴自己必須強壯起來，也很感謝學姊們耐心指點她，幫助她成長，看到本戰數據她坦言也嚇了一跳，「已經很久沒有進球的感覺。」

台師大複賽還剩對北市大學、世新大學兩場，梁嘉音透露希望可以盡力爭取勝利、獲得第1種子席次進軍台北小巨蛋4強總決賽，為球隊增添晉級冠軍賽的機會。