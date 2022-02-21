包括萊豬鬆綁進口的食安爭議，地方與中央22日將首度在憲法法庭攻防，台中市議會聲請由台中市府法制局長李善植擔任訴訟代理人，憲法法庭裁定不予許可。李善植21日表示，這是憲法法庭訴訟指揮權限，他僅能接受不能抗告，但限縮台中市府權限，應該讓他出庭表達市府意見與立場。台中市議會對此回應，「已另委託律師擔任代理人」。

中央開放萊克多巴胺肉品進口，2020年底宣告《台中市食品安全衛生管理自治條例》中規定例「瘦肉精零檢出」條文無效，台中市議會2021年10月提聲請釋憲，當時嘉義市、台北市、台南市議會都對該案提出聲請案，22日將在憲法法庭進行言詞辯論。

台中市議會聲請由李善植擔任台中市政府的言詞辯論訴訟代理人，但是憲法法庭裁定認為，李善植擔任台中市政府法制局長，並非聲請人所屬辦理的法制與法務專任人員，李善植雖具律師資格，因現在不是執業律師，裁定不能擔任訴訟代理人。

「即使台中市府礙於法令無法擔任聲請人，但函告無效的結果，確實對台中市政府有重大影響」，李善植強調，市府依憲法《訴訟法》第28條有到庭說明的權利。

李善植表示，大法官解釋文認定，地方自治條例遭函告無效，應由立法機關即市議會提出聲請釋憲，市政府本身無法提出，新實施的憲法《訴訟法》考量函告無效對於憲法保障的地方自治權有重大損害，同意由地方議會或地方政府提出釋憲。

李善植認為，憲法法庭裁定不予許可他擔任訴訟代理人，剝奪市府表達意見的機會，應該讓他代表台中市府出席表達意見，對《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，之前即被中央政府函告無效，台中市議會2020年9月聲請釋憲，目前仍無下文。

對此，李善植表示，《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》聲請單位為台中市議會，若憲法法庭還是裁定市府法制局長不得擔任訴訟代理人，他同樣不能代表市府參與憲法法庭的辯論。