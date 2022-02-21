在新冠肺炎疫情衝擊、營造業缺料和缺工情形下，國發會主委龔明鑫21日表示，今年公共建設計畫經費規模5448億元，為歷年次高，執行率仍以95％為目標，各部會應訂定執行目標，並納入公共建設推動會報列管追蹤，以發揮公共投資效益。

國發會21日在國發會委員會議報告「111年度整體公共建設計畫推動重點」，確立2022年公共建設計畫執行率維持前二年的95％「高標準」，國發會官員坦承，今年受到新冠肺炎疫情、營造業缺工和缺料影響，執行率95％「挑戰大」，但為了維持經濟成長動能，仍維持95％目標。

拚經濟，2016年以來公建經費連年達4000億元以上，2020年突破5000億元後，2021年進一步增加至5667億元；行政院2020年訂下執行率95％目標後，已連續二年達標，2020年執行率95.48％、2021年95.65％，創史上新高。

官員指出，為了達到執行率95％目標，占公建經費91％的六大部會經濟部、交通部、內政部、農委會、科技部和教育部將加強列管，按月訂定執行目標及總量，列管追蹤。

今年包含交通、電力、水利、文教有20～30項重大建設將陸續完工，上半年預定完成「台南都會區北外環道路第3期新建工程」、「農科園區客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」等；下半年預定完工項目包含「安坑輕軌」、「南方澳跨港大橋」、「金門大橋」、「國道4號豐原潭子段全線」及「高雄榮民總醫院屏東大武分院」等。另外，原訂6月商轉的大潭電廠8號機組，完工日期仍待進一步估算。

官員說，將持續落實公共建設計畫審議、預警及退場機制，結合工程會每月召開的公共建設督導會報，掌握計畫推動可能遭遇問題，各部會也應管控，並加速執行，在2022年提高經費支用效率。

此外，官員說，營建業受疫情衝擊，缺工問題最為關鍵，目前除開放降低移工門檻外，政府也透過職訓、檢定方式，媒合更多本國勞工就業。