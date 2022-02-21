烏克蘭戰雲密布，而且中間頻生變數，持續對全球金融市場帶來干擾。施羅德投信建議，在市場波動加大情況下應擇優逢低布局，保守投資人首先可先採取偏防禦降波動的避險操作，以波動度較低的多元債券作為核心資產。穩健型投資人則可採取股債資產攻守兼備的並進策略，布局全球型多元資產。積極型股票投資人則應採取創新多主題策略，尋找此波經濟結構改變後的未來新贏家，逢低布局具未來前瞻性和高成長潛力的多主題趨勢創新產品。

烏克蘭以及俄羅斯的戰事於上週頻頻傳出消息，但其中訊息反覆，兩造的衝突似乎仍未消解，也對全球金融市場構成衝擊。目前，市場仍擔心未來可能引發西方國家對俄羅斯祭出經濟制裁，衝擊能源和商品原物料價格，進而影響全球供應鏈和拖累全球經濟成長，金融市場震盪反映地緣政治衝突升溫的利空。

除此之外，施羅德投信也點出其他兩大干擾。第一是通膨持續上揚，美國公佈之1月通膨達7.5％，創下40年來最高，因此市場預期今年3月聯準會升息兩碼機率也提高到8成以上，顯示美國可能加速升息，殖利率走高引發市場賣壓。其次，新冠疫情重創美國。世界衛生組織(WHO)統計，全球新冠肺炎感染創新高，1月份單日確診病例數超過400萬。根據美國約翰霍普金斯大學統計，美國是全球新冠疫情最嚴重的國家，累計死亡人數於今年2月已超過90萬人，確診人數持續增加衝擊投資人信心。

針對此現象，施羅德投信認為，不同屬性的投資人面對市場震盪，可採取不同的計策。

計策一：以投資級多元債券作為核心資產。

施羅德(環)環球收息債券基金產品經理王翰瑩表示，擔心市場波動加劇的投資人，不妨選擇以投資級多元債券作為核心資產，目前全球企業盈餘仍持續成長，雖然美國可能進入升息循環，但資金對投資級債券與高收益債券的青睞不減，且美國以外的已開發國家貨幣政策仍舊寬鬆、企業資產負債表持續改善、違約率降低、加上疫情仍然不時干擾金融市場，造就了投資等級債券、高收益債券以及新興市場債券都有各自的投資機會，因此不重押單一券種的全球複合債券策略，能在變化快速的金融市場中，達到進可攻、退可守的操作彈性與目標，是多頭時期債券市場的投資良選。

計策二：採取全球股債多元資產來掌握資產輪動。

施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，預期2022年在全球企業獲利仍有正成長的支持下，看好市場多頭行情得以延續，但眾多不確定因素仍存在，今年將是波動度較大的一年，因此建議可以多元資產作為投資人逢拉回買進布局首選。近期市場波動來源主要為俄烏危機升級和美國升息加速，然而由於局部地緣政治風險對全球股市影響有限，而歷史經驗顯示具企業獲利成長支持的升息循環下，股市仍是長多表現，因此目前市場若有短線拉回，仍然可視為買進機會。不過，在美國步入升息、歐洲央行態度也轉趨緊縮之下，成熟股股市波動相對較大，因此穩健型投資人，不妨考慮選擇靈活調整的全球型多元資產，分散佈局到成熟市場與新興市場的投資機會，今年以來拉美股市上漲已超過雙位數、亞股在中國央行開始寬鬆貨幣政策下今年以來跌幅也不到1％，讓新興市場部位可成為加值今年投資績效的重要來源之一，因此全球分散佈局之多元資產策略實為2022年參與行情首選。

計策三：多主題策略掌握輪動，聚焦未來創新贏家。

施羅德投信環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍認為，雖然美股和那斯達克指數受到俄烏衝突、美國升息、新冠疫情等市場利空影響，今年以來表現疲弱。但考量到區域局部戰爭通常為短空長多，利率和市場變動環境下，超大型股和大型股具有較佳的防禦性和未來的成長潛力。此外，歐美亞多國陸續解封回歸常態，供應鏈瓶頸可望改善，經濟可望加速復甦。投資人應採取跨產業跨區域的多元主題投資策略，聚焦未來趨勢下的新贏家。因為與多元主題相較，單一主題短期波動大，大趨勢雖是長期發展，但短期內各種新興投資主題的波動和報酬率可能有很大變化；此外，單一主題市場變數多，經濟環境、政府政策、市場偏好、風格和價值等投資因子，都會影響單一主題趨勢的表現。因此從績效和風險控制來看，多元主題策略具有較佳的優勢。