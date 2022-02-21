寶齡富錦（1760）21日公告，因有重大訊息待公布，22日將暫停交易，外界推估，停牌應與新藥「拿百磷」中國大陸三期解盲結果有關。

已成為寶齡重要營運成長動能的拿百磷，已在台灣、美國、日本、歐洲等地區銷售，該新藥在中國執行的三期臨床試驗去年底已進入尾聲，合作夥伴東威高是中國最大洗腎醫材供應商，市占率高達9成，若新藥順利解盲、取證，有望進一步挹注成長動能。

寶齡的「拿百磷」是在2001年自美國密西根大學取得 ，發明人為該校台籍教授許振興，該新藥由寶齡接續研發後，後來又授權國外藥廠並完成三期臨床和取得美、歐、日藥證。

不過，根據寶齡與原發明人許振興協議，拿百磷的授權銷售權利金有一半都須分潤與許振興，一直到今年（2022），因百磷美國專利已到期，寶齡不需支付上億元的銷售分潤金給發明人，因此，今年營運有望大幅成長。

寶齡「拿百磷」共有兩大適應症，分別為高血磷症與缺鐵性貧血症，在美國市場主要銷售高血磷症用藥，每年銷售額以雙位數增長。如果該藥能順利取得中國藥證，以中國的腎病人口來看，未來市場潛力將十分可觀。