針對澳大利亞指責一艘中國軍艦「用雷射照射澳大利亞巡邏機」一事，中國外交部和國防部21日聯手反擊，指控澳方所言是虛假資訊。中共國防部還配發照片作為證據，大陸軍事專家表示，官方公布的2張照片充分展示出澳大利亞對中國軍艦的不友好的、帶有敵意的姿態，容易導致誤判。澳方對其騷擾挑釁行為不僅沒有絲毫歉意，反而倒打一耙指責中方。

據《環球時報》報導，澳大利亞國防部日前聲稱，一艘中國軍艦「在澳專屬經濟區內用雷射照射了一架在澳洲北部航道飛行的澳洲軍機」，並表示「這可能危及人員生命」。澳大利亞總理莫里森連續發表評論，指稱當時中國軍艦「非常接近澳大利亞領土」，澳方要求中國進行全面調查」，澳大利亞政府還沒有收到中國對上週四這起事件的解釋，澳方認為該事件是「危險和魯莽的行為」。

大陸外交部和國防部均對此事做出回應。外交部發言人汪文斌在表示，「我們敦促澳方尊重中方艦船，依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散佈涉華虛假資訊。」大陸國防部新聞發言人譚克非則稱，澳P-8反潛巡邏機抵近中國艦艇編隊周邊空域活動，最近距離僅4公里，並在軍艦周圍投放聲呐浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判，給雙方艦機及人員安全造成威脅。

中共國防部在這則消息中同時配發兩張照片，一張是在艦艇上拍攝的澳大利亞反潛巡邏機，一張是漂浮在艦艇周圍海面上的紅色聲呐浮標。接近軍方的專家表示，澳大利亞在軍艦周圍投放聲呐浮標，試圖收集軍艦有關性能參數，屬於不友好舉動，非常可能造成誤判。

大陸軍事專家張學峰表示，即便是澳機對我進行偵察監視，也完全沒必要在4公里這麼近的距離。如果澳機再進行超低空飛行，或者航線穿越中方艦艇編隊航線，那就體現出一種極不友好的、帶有敵意的姿態，至少是一種騷擾。

張學峰指出，澳大利亞媒體把「遭雷射照射」渲染得很危險，甚至稱是「雷射攻擊」。但實際上，即便真的有雷射「照射」，那也可能是光電探測裝置的雷射測距儀發出的。其發射時間短，通常對人眼很安全。「與其說澳大利亞對不知真假的雷射照射感到不適，不如說他們在那片海域看到中國軍艦感到不適。」

海軍研究院研究員張軍社則表示，這充分表明澳大利亞是「惡人先告狀」，事實是澳大利亞軍機對中方正常航行的艦艇編隊進行騷擾、挑釁，嚴重威脅中方艦艇和人員的安全，不僅沒有絲毫歉意，反而倒打一耙指責中方。