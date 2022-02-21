年底九合一選舉藍綠如何布局，開始成為政壇討論話題。國民黨台北市議員羅智強近期就被點名選桃園、高雄市長。資深媒體人黃暐瀚直言，國民黨選將去高雄參選就是犧牲，要選贏就是「難上加難」，要選桃園難度也很高。他認為，國民黨在高雄現在缺乏一位能振奮人心的選將，而不是能打贏陳其邁的選將。

黃暐瀚21日在《中天新聞》政論節目「大新聞大爆卦」表示，國民黨在高雄現在基本上缺乏一位能振奮人心的選將，而不是能打贏陳其邁的選將，因為要打贏陳其邁的難度，比民進黨要在新北打贏侯友宜還難，甚至打贏陳其邁難度還比打贏侯友宜更高，這種狀況下，誠如同台受邀來賓，前立委蔡正元所言，羅智強選高雄就是犧牲打。

黃暐瀚強調，自己從來都不認為羅智強選高雄就是要贏，他願意奉獻的話當然可以留在高雄，但是他選了如果又不留在高雄，就沒有意思。

黃暐瀚也直言，國民黨最大的問題，就是沒有一套遊戲規則，如果最後台南、高雄還是要靠協調來談人選，那最近才設立的提名委員會和選策會，就要趕快擬定出遊戲規則。包括自己上周在廣播節目專訪謝龍介，謝龍介都把參選條件公開說了，結果黨中央、選策會、台南市黨部主委過這麼多天，連通電話都沒打給謝龍介，國民黨在台南真的想贏嗎？沒辦法贏啦！他坦言，國民黨年底的選情比想像中還要危險。