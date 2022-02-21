競速滑冰選手黃郁婷上傳身穿大陸隊服影片惹議，行政院長蘇貞昌要求教育部及體育署，針對黃郁婷不當言行進行調查並予以適當處分。前民進黨立委郭正亮認為，這會牽涉到處罰比例的問題，且今年的世大運和亞運也都是在大陸的城市舉辦，而此事是否要上綱上線演變成兩岸間的大新聞，政府還要再謹慎評估。

郭正亮21日在政論節目《新聞大白話》中表示，別的國家球員之間，有私誼交換球衣，這很常見，也沒看過有嚴重處罰，而且黃玉婷有道歉，這就牽涉到處罰比例問題。

郭正亮指出，自己曾擔任體委會副主委和奧會常委，如果真的要根據規定懲處，我們有一個《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》，其中的第15條有處理選手罰則，第一點是未依選手培訓參賽實施計畫參加國家代表隊培訓及參賽，但這點很難符合；第二點是違規使用運動禁藥，損及團體形象或國家榮譽，經查證屬實，「蘇貞昌最好搞清楚，並沒有國家榮譽這條，是禁藥的部分」；不聽從教練指導或有破壞國家代表隊團體和諧這條比較可能；變賣或使用公有器材設備這就不太可能。

郭正亮也說，體育署對個別優秀選手會有協助退役後就業，是不是就不幫忙？更嚴重的是追回補助，不知道體育署要不要做這種規定。

郭正亮透露，當初中華奧會有請示是否要更換掌旗官，當時上面覺得不用換，不想讓大陸在這裡做文章。郭正亮直言，「今年7/7在成都要舉行世大運，9/10在杭州舉行亞運，台灣要去的選手才多」，若因為此事情引起兩岸的政治攻防，「是不是你要的？」蘇貞昌可能不會想這問題，但總統府要好好想一想。

郭正亮認為，總統府其實可以不用發言，發言就要承擔後果，且這是由體育署就法論法就可以處理，有關選手的究責一定是體育署，不會是奧會。重點就是，是不是要處理到變成兩岸大新聞？有這個必要嗎？「恐怕要自己評估」。