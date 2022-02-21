新北市17歲何姓少年2019年間與友人到板橋光環路一段的光復簡易籃球場打球，用背後傳球方式傳球，未料球卻滾到馬路，使胡姓騎士摔車受重傷，胡女事後向板橋區公所、何姓少年及家長連帶求償123萬多元。新北地院近期判決，認為何姓少年不聽球友勸告，持續用背後傳球，造成事故，因此認為他有疏失，判他與家長須賠償83萬多元，全案可上訴。

判決書指出，何姓少年2019年4月間與友人在光復簡易籃球場打球，數度用背後傳球方式拋球，雖然友人已多次反映力度太大、角度太偏接不到，但何姓少年仍用同樣方式傳球，導致籃球飛出草叢，彈到路上，騎車經過的胡女也因為閃避不及摔車，導致全身多處挫傷，以及肋骨、掌骨骨折等傷勢。

雖然刑事部分，少年法庭已認定何姓少年涉販過失傷害罪，應予訓誡確定，同行球友裁定不付審理確定。但胡女也連帶提出民事求償，她認為，區公所籃球場底線端未設置任何圍欄、鐵絲網等防止籃球滾出球場的防護裝置，且鄰路端也仍有1.8公尺的空隙，設置和管理有缺失，要求區公所、何姓少年和家屬負連帶賠償責任。

法官認為，該籃球場兩邊及兩端已留設有適當緩衝安全區域，臨路側設有適當高度的圍籬，所有設置均無欠缺，正常使用情況下，均能使籃球不至於滾到車道，即便是舉行籃球競賽，也不會發生籃球滾至車道的狀況。

本案肇因是何姓少年用過大之力道、偏斜角度投擲籃球所致，與籃球場短邊有無設置圍籬鐵網無關，因此判板橋區公所免賠。法官指出，該籃球場並非專業競技籃球場，僅供一般民眾運動使用，若何姓少年要鍛鍊高級競技動作，應該尋覓專業運動球場練習，而非在一般運動球場，找一般球友進行練習，造成對手漏接的危險增加，而何姓少年也不顧友人多次勸阻，別用背後傳球，因此需負責任。

法官考量，胡女因此意外取消原訂旅遊計畫，損失旅費，長時間生活不能自理，長達5個多月無法工作，右手掌至今無力，需耗費時間、精神、金錢復健回診，且有心理陰影不敢再騎車等因素，判處何姓少年和其家屬需付連帶賠償83萬5848元。