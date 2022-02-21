英國2月綜合採購經理人指數（PMI），從1月的54.2點跳升至60.2點創八個月新高，遠高於市場預估55點，主要是產出指數明顯加快上升，和成本上漲壓力愈來愈大所致。IHS Markit經濟師Chris Williamson認為英國央行很可能在3月進一步升息來抑制通膨。