英國2月綜合PMI跳升至60.2點 寫八個月新高 20:342022/02/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國2月綜合採購經理人指數（PMI），從1月的54.2點跳升至60.2點創八個月新高，遠高於市場預估55點，主要是產出指數明顯加快上升，和成本上漲壓力愈來愈大所致。IHS Markit經濟師Chris Williamson認為英國央行很可能在3月進一步升息來抑制通膨。 英國女王伊莉莎白二世 確診新冠 日本2月PMI降至44.6點 創20個月新低 #英國 #綜合 #PMI #八個 #升至 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》歐元區2月經濟活動彈升 PMI近5月新高 17:392022/02/21 財經 英女王伊麗莎白二世確診 吳釗燮向英國駐台代表致意 22:232022/02/20 政治 日本2月製造業PMI初值 5個月最低 13:312022/02/21 財經 開歐洲先例 英國不要求染疫者隔離 21:222022/02/20 財經 歐元區2月PMI 創五個月高點 20:342022/02/21 財經 新增確診和死亡下降 英國義大利疫情持續趨緩 10:312022/02/20 國際 英國下周全面解禁 新冠感染者不需自我隔離 21:542022/02/20 國際 尤妮絲風暴釀16死 英法荷鐵路癱瘓百萬戶停電 12:222022/02/20 國際 澳洲疫情緩和 2月綜合PMI攀八個月高點 20:422022/02/21 財經 全面封殺 英2027年底前完全移除華為5G設備 19:262022/02/21 財經 英國開歐洲先例 染疫者免隔離 04:102022/02/21 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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