市調機構Markit公布2月歐元區綜合PMI從1月的52.3點增至55.8點，不僅是去年9月以來最高點，更締造去年3月以來最大增幅。

Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「歐元區經濟在2月重拾成長動能，因為各國防疫限制鬆刺激旅遊、觀光、娛樂及其他服務需求。」

歐元區服務業PMI在2月達到55.8點，締造去年11月以來最快成長速度。2月製造業PMI雖從1月的58.7點降至58.4點，但製造業生產指數達到去年9月以來高點，主因是上游供應鏈混亂在各國防疫限制鬆綁後獲得緩解。

歐元區服務業及製造業新訂單指數都在2月締造6個月高點，令企業看好產業前景。然而，歐洲勞工薪資成長及能源價格飆漲仍舊帶來龐大價格壓力。歐元區綜合輸入價格指數在2月達到史上次高紀錄，連帶助長商品及服務價格，使綜合輸出價格指數在2月創下史上最高紀錄。