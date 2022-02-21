月薪80萬不好賺！引水人海上賭命作業 狂風巨浪下「徒手攀貨船」驚險畫面曝｜中時新聞網

台中港58歲鍾姓引水人今（21日）上午外接曉洋輪時，疑風勢過大不慎落海，被救起時已無意識，緊急送童綜合醫院，最終仍宣告不治。一名網友在PTT發文，前幾天才見過鍾姓引水人，對這個不幸消息表示遺憾；他表示之前曾在美國、澳洲看過用直升機接送引水人，建議政府可開始研議。

航務中心指出，經初步了解，鍾姓引水人在爬引水梯時墜落，不過，真正落海原因待進一步釐清。鍾姓引水人昨日才成功拖救斷纜的祥富輪，今天卻因出任務斷魂，令人不捨。

一名網友轉貼這則不幸新聞到PTT，並自曝前幾天才見過鍾姓引水人。對於這起不幸事件，他建議「政府是否應該開始研議直升機接送引水人的可能性？我先前在美國與澳洲還有某些特定國家，皆是採用直升機接送引水人。」。

原PO指出，直升機接送引水人有兩種方式：上空盤旋吊掛式與降落在專用甲板，兩種方式各有利弊，依照當前的環境採不同方式登輪。他指出：「從台中港塔台附近屬地飛至外海兩海里處引水站，實際約四至五公里；小型直升機飛十分鐘，油錢也不可能超過一萬台幣。國外觀光小直升機一小時租金1200美金」。

原PO強調：「引水人是國家門面，重點栽培對象，因為強制引水是國家主權的展現，就算你是美軍軍艦，想要靠泊台灣，一樣要接受我國引水人指揮，政府應該極度高度重視才對！」。