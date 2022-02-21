澳洲疫情緩和 2月綜合PMI攀八個月高點 20:422022/02/21 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲2月綜合採購經理人指數（PMI），從1月46.7點跳升至55.9點創八個月新高，主要是Omicron造成的新冠疫情正在緩和而減少衝擊經濟。指數高於50臨界點反映經濟在成長。外界認為澳洲經濟正擺脫Omicron的陰霾，商業活動在未來幾個月將加快成長。 歐元區2月PMI 創五個月高點 英國2月綜合PMI跳升至60.2點 寫八個月新高 #緩和 #綜合 #PMI #八個 #Omicron 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本2月製造業PMI初值 5個月最低 13:312022/02/21 財經 日本2月PMI降至44.6點 創20個月新低 20:342022/02/21 財經 連3周Delta掛零 女足國手染BA.2 羅一鈞揭盛行國 15:402022/02/18 生活 陸全國人大常委料港特首選舉需延期 待疫情緩和 12:252022/02/18 兩岸 疫情解封 美將開展報復性消費 22:392022/02/18 財經 WHO最新宣布：14天隔離期可有條件縮短 12:252022/02/18 國際 大陸疾控局長赴深圳 支援香港防疫 04:102022/02/18 產業財經 《國際經濟》歐元區2月經濟活動彈升 PMI近5月新高 17:392022/02/21 財經 微解封在即 14個與Omicron「共存」或「清零」理由揭曉 09:362022/02/17 生活 Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強 22:152022/02/18 國際 Omicron終結大流行？ 04:102022/02/20 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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