澳洲2月綜合採購經理人指數（PMI），從1月46.7點跳升至55.9點創八個月新高，主要是Omicron造成的新冠疫情正在緩和而減少衝擊經濟。指數高於50臨界點反映經濟在成長。外界認為澳洲經濟正擺脫Omicron的陰霾，商業活動在未來幾個月將加快成長。