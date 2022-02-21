完整影片將於今晚7點15分同步於倫敦時裝周官方平台及品牌臉書粉絲團、YouTube頻道中上線，之後並將陸續登上中華電信MOD等串流平台。（鄧博仁攝）

曾愷玹參與APUJAN 2022秋冬系列，飾演一名特務。（鄧博仁攝）

被網友票選為周杰倫MV最美女主角的曾愷玹，近期接受台灣設計師詹朴的邀請，於其同名APUJAN 2022秋冬系列中化身特務，講述一位潛入故事中的特務，為找回現實與虛擬世界連結的證明，穿梭在宴會、迷宮等場景的故事，「一開始想說演特務可能就擺擺pose就好了，但後來發現需要去練習武打，雖然實際看好像只有幾秒鐘，但我們確實很認真去練習，阿朴這個人做事都是來真的！」

此次主題為「故事奪還者」(The Ballad of A Story Keeper)，也特別邀請魚丁糸吉他手劉家凱、簡廷芮、大元（林艾璇）、林襄等人化身為不同的角色，以不同觀點去看待該系列，猶如傳統時裝實體秀上的各嘉賓的視角，而此次也是詹朴首度兼任影像導演的處女秀，該片也將於倫敦時裝週上發表，這也是品牌第四度發表新作。

大元過去經常著APUJAN服裝出席活動，此次也受邀參與APUJAN 2022秋冬系列數位影像服裝秀。（鄧博仁攝）

簡廷芮以藍色旗袍出席APUJAN 2022秋冬系列記者會，也帶出本季融入東方細節和西方輪廓。（鄧博仁攝）

林襄以粉、白色拼接洋中性感出席APUJAN 2022秋冬系列記者會。（鄧博仁攝）

回到本季重點服裝上，本季APUJAN延續過往開發新型布料的特色，以及不同類型的針織、緹花與印花等材質，勾勒結合現代元素、東方復古剪裁的服裝輪廓，秀上鞋款則持續與 adidas Originals 合作，運用 Stan Smith 與 Super Star 款式作搭配，另外此次影片參考了路易斯．卡羅《愛麗絲夢遊仙境》與《愛麗絲鏡中奇遇》、小法蘭克．派屈克．赫伯特《沙丘》等作品，觀眾也可於現場佈置、服裝廓形找到端倪。

魚丁糸劉家凱參與APUJAN 2022秋冬系列短片拍攝。（APUJAN提供）

APUJAN 2022秋冬系列。（APUJAN提供）

完整影片將於今晚7點15分同步於倫敦時裝周官方平台及品牌臉書粉絲團、YouTube頻道中上線，之後並將陸續登上中華電信MOD等串流平台。