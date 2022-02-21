加護病房醫師陳志金近日在臉書分享病患故事，一名因癲癇昏迷的男大生住進加護病房，躺在病床上的他除了目睹醫護的辛勞，也曾看見天花板伸出「章魚的觸手」，讓他感到驚嚇、恐懼，直到病情好轉後才敢說出口。對此，陳志金也解釋，這種現象在加護病房很常見。

陳志金在臉書分享一名男大生的「ICU奇幻之旅」，其中一段提及男大生曾看見有東西在ICU的天花板爬，「就白色的東東，類似章魚的觸手一樣，突然出現，然後慢慢的縮回去，在天花板的出風口」，男大生當下也不敢向醫護反映卻，怕又被帶去做檢查，等到康復後才說出口。

陳志金則解釋，男大生這種狀況在加護病房很常見，是「加護病房症候群」（又稱譫妄症）所產生的「幻覺」，相信男大生當下一定是疑惑、擔心、甚至恐懼，現在終於釋疑了。

陳志金分享親身經歷，自己在查房的時候，也看過男大生描述的情況，應該只是空調出風口的水汽而已，「白色，像章魚的觸手一樣，突然出現，逐漸擴大，然後再慢慢的縮回去。」

陳志金說明，所謂「加護病房症候群」是指病人身處加護病房的環境，因為生理、心理上的壓力、作息日夜顛倒，而出現對人、事、時、地、物有所混淆，或出現幻覺等症狀。病人可能會胡言亂語、對天花板比手畫腳，有時會讓家屬以為是「卡到陰」，症狀通常轉往普通病房後便能緩解。