「十四五」是大陸貫徹落實「雙碳（2030碳達峰、2060碳中和）」目標的戰略關鍵期。陸媒統計，目前已有超過20個省份明確提出配套新型儲能設備的規劃，預計「十四五」新型儲能發展規劃將於近日正式公布，該產業規模可望達人民幣（下同）兆元。

中國證券報報導，2021年年底，大陸國家能源局表示，將在「十四五」時期推動新型儲能規模化發展，促進新型儲能與新型電力系統各環節有機融合、協調發展。由於近期多個省份不僅提出接下來儲能設備的規格要求，並明確規定配儲比例與配置時長要求。多位業內人士預計，隨著「十四五」風力、太陽能裝機容量的擴大，各地會加速推出擴大儲能的政策，推動儲能規模的擴張和行業發展。

報導稱，光大證券預測，到2025年，大陸儲能投資市場空間將達到0.45兆元，2030年增長到1.3兆元左右。「儲能產業研究白皮書2021」資料顯示，截至2020年底，大陸已投運儲能專案累計裝機規模35.6GW，包括其他新型儲能裝機3.9GW。其中，鋰離子電池累計裝機規模為2902.4MW。