塞考斯基-波音(Sikorsky–Boeing) 合作研發的未來高速直升機SB>1「挑戰王」( Defiant) 進入進階的性能測試，在新發布的影片中，展示了它的飛行迴旋技巧、外部負載測試，和其他極端操作。

旋翼機雜誌(Vertical Mag)報導，SB>1在在塞考斯基公司的西棕櫚灘開發飛行中心(Sikorsky’s development flight center)進行，在測試過程中，SB>1以60節(110公里/小時)到100節(185公里/小時)之間，三種不同速度進行漂移迴旋機動。在測試期間，挑戰王還刻意關閉1具引擎，模擬遭受戰鬥損壞後的生存能力。

DEFIANT Helicopter Slaloms, Lifts External Loads and Demos Single-Engine Capability

塞考斯基未來陸軍垂直起降部門的發展部長傑‧麥克林( Jay Macklin)說：「我們展示了挑戰王在目標區域集結，閃避砲火，並快速釋放部隊的性能。」

首席試飛員比爾•費爾(Bill Fell)表示，挑戰王在漂移迴旋機動的課目中，可說是完美無瑕，這是我飛行經驗中，完成這項任務最簡單的一次。我之前駕駛過大約10種不同的旋翼機，挑戰王是表現最好的。」

挑戰王還進行外部負載吊掛測試，以外部貨鉤舉起2400公斤的垂直抬升。之後吊掛1,540公斤的負載飛離機場，然後在短時間內返回，其間飛行速度接近100 節。

.費爾說，今次的測試，是以黑鷹直升機的速度為參考，下一次的裝載測試，將以黑鷹直升機2倍的速度進行。

美國陸軍可能會在今年7月決定「未來長距離突襲機」(Future Long-Range Assault Aircraft,FLRAA)由哪一家公司得標，挑戰王最大的競爭對手是貝爾的V-280勇猛式。