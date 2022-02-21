冷空氣持續影響，加上華南雲雨區東移，中央氣象局表示，周三(23日)之前，全台都是又濕又冷的天氣，尤其北海岸雨勢較大，周四 (24日)起水氣減少，周五(25日)後冷空氣減弱，逐漸回暖。周六到下周一(26日至28日)北部高溫將回到20初頭，南部可達26至28度，只剩下東半部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

寒流急凍！全台跌破10度北部雨下18天 李富城一句諺語揭轉乾回暖時間

氣象局發布大雨特報，華南雲雨區影響，今(21日)基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

大雨特報。(圖/氣象局)

明天(22日)冷空氣雖有減弱的趨勢，但還是有大陸冷氣團等級，一直到周四都還是寒冷的溫度，夜間清晨低溫稍有回升，西半部地區13至15度，東半部地區16、17度，白天高溫，中部以北及宜蘭地區一整天都在17、18度左右，花東及南台灣20、21度。

21至22日定量降水預報。(圖/氣象局)

降雨還是受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部持續性的降雨最明顯，特別是基隆北海岸、宜蘭地區，依舊要提防大雨等級的累積降雨，花東地區是短暫雨的形式，南台灣和部分中部地區，則是局部短暫雨。

周三(23日)華南雲雨區持續東移，北部及東北部地區降雨時間長，中部、東部及東南部下雨時間縮短，但仍有短暫雨，而南部地區降雨較局部、短暫；周四(24日)開始大範圍的降雨會逐漸轉為迎風面的北部、東部降雨形式，中南部平地逐漸轉為多雲的天氣。

周五(25日)大陸冷氣團進一步減弱，對於回溫此時較有感受，周六到下周一(26日至28日)北部高溫回到20初頭，南部也回到26至28度，水氣會逐日縮減，局部短暫雨的區域從一開始的東半部、北部山區，縮減到只剩下東半部地區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

華南雲雨區東移期間，若與溫度條件配合，北部2500至3000公尺以上山區，其他地區3000公尺以上高山有降雪或下霰的機率。3月1日至3日各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有局部短暫雨。