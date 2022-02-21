高雄鋼鐵人期待已久的補強好手之一，也就是2013年NBA選秀狀元班奈特(Anthony Bennett)，21日終於結束抵台隔離日子，鋼鐵人總教練貝瑞也特別北上陪伴班奈特回來高雄報到，班奈特更馬上錄製一段影片，正式宣告他的加盟，也希望高雄鄉親可以進場支持這名備受矚目的洋將。

班奈特在高雄的首次現身，無論裝扮或行李都很明顯展現出他喜愛動漫或電動的風格，因為他身上穿的就是動漫七龍珠的T恤，甚至帶著PS5的隨行箱，看來已經準備好在比賽與訓練之餘，好好玩他的PS5，目前鋼鐵人的三名洋將也全數到齊，只是班奈特恐怕還需一段時間才可上場。

接下來鋼鐵人還須等待另外一名強援加入，那就是剛從大陸CBA北京首鋼提前解約的「LBJ翔」周儀翔，不過他必須直接飛往日本跟中華男籃會合，備戰25日開打的世界盃亞太區資格賽，預計3月1日可以返台隔離，以目前14天隔離與7天自主健康管理，他預計最快22日可以公開露面。