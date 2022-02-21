51歲的女星丁寧保養得宜，精湛演技受到金馬獎、金鐘獎入圍肯定，更在2018年以《幸福城市》奪下金馬獎「最佳女配角」殊榮，在電影《孤味》中的演出也備受肯定。丁寧日前在臉書透露，被人問為何沒演《華燈初上》，她竟坦然說因為自己「沒那麼紅」，覺得「能幽默，是因為太了解自己的價值」；並提到了曾經被演藝圈大姊大邱瓈寬說「不紅」的趣味往事，高EQ回應與坦然心境贏得網友讚賞。

丁寧前(19)日在臉書透露，日前洗頭時和設計師聊天，對方問她：「 現在《華燈初上》 很紅耶！妳怎麼沒有去演？」她尷尬回覆：「阿（啊）人家就沒有找我啊...」丁寧今(21)日凌晨12點多又在臉書發文，補充說明這段對話，並破題寫道：「能幽默，是因為太了解自己的價值。」

丁寧表示，先前夯台劇《華燈初上》正爆紅，有不少粉絲問她「妳怎麼沒有去演？」丁寧聽了沒有覺得尷尬或是無奈，第一個直覺回答是：「他們又沒有找我，再說，我也沒那麼紅啊！裡面的演員都是現在在台灣很紅的。」事後丁寧表示，她對自己的回答也嚇了一跳，笑說「我竟然可以這麼坦然面對自己」。

丁寧也分享先前拍攝賽車電影《速命道》，開鏡時遇到監製邱瓈寬，丁寧熱情的向對方打招呼，不過寬姊卻一副「覺得我很奇怪的樣子」，讓她哭笑不得。丁寧說，之後在化妝時寬姊才跟她打招呼，她笑問寬姊：「妳不記得我了嗎？我以前跟妳喝過酒耶」，表示兩人還有共同朋友，之前曾一起吃過飯，不過寬姊聽了卻直白地說：「是喔？我忘了，可能是妳以前比較不紅吧！」讓丁寧笑道：「果然是寬姐，沒讓我失望，如此坦白直率」。

丁寧回憶當時的反應：「之後跟我朋友講我們都笑得半死」；而面對寬姊的回話，丁寧也不覺得惱火，只是坦然地說「這樣不是很好嗎？我們都清楚自己的樣子，不需要花時間來偽裝壯大自己的價值。就是做好自己現在的位置就好。能幽默，真的很美好，因為妳夠知道自己是誰。」

最美博士許藍方看了回道：「我覺得被有質感的人喜歡比紅不紅更重要，看到丁寧姐在我板上的留言我超超超開心 #但是丁寧一直很紅啊！」粉絲也對她的高EQ紛紛留言狂讚：「喜歡丁寧，因為妳一直努力和帶給別人力量的，從來就不止在螢光幕前而已」、「自己的價值是建立在肯定自己上，而不是別人的嘴臉」、「喜歡丁寧的自在，幽默是寶藏，但你完全就是專業演員的地位」、「喜歡妳的坦率，不用偽裝真好」。