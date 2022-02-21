華興托嬰中心爆虐童案，市府社會局全面檢視監視器畫面，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待，林姓和簡姓2名托育人員涉嫌違反兒少權法；社會局在調查過程和機構管理確有疏失，包含局長、副局長等多名主管自請處分。國民黨團書記長吳瓊華21日晚上強調，「現在要求社會局長下台，才是不負責任的行為」。

吳瓊華說，針對社會局承辦人員未能善盡觀看完整錄影畫面，以致其他人之犯行未在第一時間被發現，這是承辦者執行問題；當時的直屬長官也應負行政督導之責，但因此上綱上線甚至要求下台，有違比例原則。

吳瓊華指出，此係單一私立托嬰中心的行徑，不能因此抹煞其他戰戰兢兢、認真善待嬰孩的業者與幼教老師，這對他們是莫大的侮辱與傷害。

吳瓊華強調，「現在要求社會局長下台，才是不負責任的行為」！社會局長的責任就是避免類似事情再度發生，因此我們要求社會局儘速完成調查，提出革新措施，加強托嬰中心監管制度，讓家長安心。