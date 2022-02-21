前台北市議員童仲彥被控在擔任議員期間利用人頭詐取助理補助費5萬多元，最高法院16日駁回上訴，判刑3年10月並褫奪公權2年。童仲彥指出，這個判決在程序上的問題很多，並稱這是「百分之百的政治案件」，他還舉出一個案例質疑，蔡英文所謂的司法改革、人權是騙人的嗎？「如果反對、質疑你就沒有人權嗎？」

童仲彥21日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，自己的這個判決，光是程序問題就很多，自己在接受《中時》專訪快結束時，他的律師接到最最高法院的來信，「這可能是快馬加鞭趕快送過去的，因為我埋了一個哏，故意質疑說，在我都不知道的時候，消息怎麼放出來的，結果他們說16日有公告」。

童仲彥指出，為何會選在2月16日公布，有很多巧合，有沒有依照程序？自己會一一提出來，「當初我被調查是最大陣仗，因為我在媒體的曝光度很高，我是永遠的在野黨，在我有自由身時，不會有一刻放棄質疑論文門」。同時，童仲彥也透露，彭文正透過律師表達擔憂，且不應該把他扯進來論文門爭議中。

童仲彥直言，現在相關的司法單位要緊張，「我是司法記者出身，沒關係，繼續這樣處理」。童仲彥更說，這個案子從一審、二審到三審，有證人和證物，「不認就不認」，他更認為這是百分之百的政治案件，「只要我是自由身，我就會繼續講話」。

童仲彥還說，有一個市議員涉及的金額是他的50倍，「判比我低，憲法法庭不用處理？蔡英文所謂的司法改革、人權是騙人的嗎？如果反對、質疑你就沒有人權嗎？我在英國本來就要拿博士，我知道那邊的學制是什麼樣的」。