俄烏戰雲密布，西方國家警告如果俄羅斯入侵烏克蘭將祭出史無前例的金融制裁，據消息人士透露，美國打算禁止本國金融機構為俄羅斯主要銀行處理交易，切斷兩國之間的國際支付往來業務，這是拜登政府初步制裁計畫中首度曝光的細節。

路透社20日獨家引述3名消息人士稱，拜登政府已擬妥一系列制裁俄羅斯的措施，包括禁止美國金融機構替俄國主要銀行處理交易，目的是斷絕目標俄羅斯銀行與美國銀行之間的國際支付往來業務，也是媒體首度披露華府有意切斷雙方的銀行通匯關係，但實施前提是俄國真的入侵烏克蘭。

英國首相強生（Boris Johnson）20日也表示，如果克里姆林宮下令入侵烏克蘭，美國和英國將切斷俄羅斯企業獲得美元和英鎊的管道，「這將是非常嚴重的打擊。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）20日在德國電視一台的節目中透露，一旦俄羅斯發動戰爭，歐盟會祭出經濟和金融制裁。

她提及在經濟制裁方面，將涉及所有由歐盟生產、俄羅斯急需用以經濟現代化的產品，而金融制裁則是「幾乎切斷俄羅斯與國際金融市場的聯繫」，但這是否意味著把俄羅斯踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），將其排除在全球銀行體系之外，范德賴恩並未說明，僅表示歐盟和美國、英國、加拿大等西方盟友已就這些制裁措施達成共識。