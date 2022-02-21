年輕情侶曬恩愛不稀奇，有網友表示，日前逛夜市時，看到一名老爺爺緊握著身旁老奶奶的手一起逛街，這一幕讓他超級感動，照片曝光閃瞎眾人，並引起廣大迴響，瞬間吸引近2萬人按讚，不少網友直呼：真愛無誤！

一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張照片，寫道「夜市人來人往，最羨慕就屬這一對」。從照片中可見，白髮蒼蒼的老爺爺雙手背在背後，並緊緊抓著身旁老奶奶的手，兩人就這樣手牽著手一起逛夜市。

網友PO照表示，「夜市人來人往，最羨慕就屬這一對」。(圖/截自爆廢公社公開版)

照片曝光後讓眾人感動，網友紛紛回應「好美的畫面」、「真的很讓人羨慕呀」、「真感情」、「真愛無誤」、「我要哭了」、「超棒的」、「我也希望能找到這樣的伴侶」、「每次路上看到這年紀長輩手牽手互相扶持，我都會多看一眼」。

不過也有網友KUSO說「阿公表示：如果不牽住，又會買一堆東西」、「會不會是上星期在Tinder認識的」，還有人酸「說想這樣的人是一堆，但是出軌、外遇、沒固定性伴侶、網路上約砲的還是一堆」。