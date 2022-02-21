薩莉亞是日本常見的連鎖義式餐廳，近日有位繪師「クレハ」在推特上傳了一張「喜歡吃薩莉亞的女友」圖，沒想到居然造成了網美們的打卡熱潮，紛紛模仿原圖在薩莉亞拍下「男友視角照」，且一個比一個還「胸」；另一方面也有部分人士批評，罵「瞧不起女生」（指薩莉亞太平價），正反兩方戰成一團整個大炎上！而日本包括上原亞衣、花井美理，台灣的泥泥、蕎蕎，旅日的Mean娜都跟風分享了這個Cosplay梗圖。

一張「女友開心吃薩莉亞」的插畫為什麼會引起軒然大波？事實上，薩莉亞在日本算是相當便宜的家庭餐廳，在台灣和香港也有許多分店，同樣是走經濟實惠的路線。雖然對小資族來說是個不錯的用餐地點，不過在日本如果作為約會場所，可能會被許多人視為不用心、無法接受。

「喜歡吃薩莉亞的女友」Cos熱潮連前AV女優上原亞衣都參戰。（圖／取自上原亞衣推特）

先別管這個梗圖爭議誰對誰錯，總之因為這張插畫在推特上爆紅，後續也引發許多正妹在薩莉亞拍下「開心享受薩莉亞的女友照」，而且身材一個比一個還猛，就連引退的前AV女優「上原亞衣」都來參一咖，而視覺效果最爆炸的則可能是寫真女星「花井美理」，魔鬼身材在桌前完全展現。

網紅「泥泥學姐」日前也分享了這張Cos梗圖，只見她右手拿著湯匙，一頭銀髮及淡灰色穿著，內搭黑色小可愛爆出美UU，一臉陶醉地享受面前佳餚；網友讚道：「這也太香了吧~」、「作者是不是找你取材的？」、「美食的表情，很美」、「妮妮真有你的！」、「完成度一百分」、「人家要妳模仿，不是要妳超越」。

另一位網美「蕎蕎_小妃姬」也來跟風，她的版本可能沒那麼「雄偉」，但甜甜的笑容一樣很有殺傷力；網友讚道：「吃得表情好幸福～」、「薩莉亞的魅力居然讓你出門惹」、「薩利亞真的很好吃（蕎蕎：便宜大碗）」、「妳真的可愛爆表」、「還原度真高啊～」、「身材不一樣（蕎蕎：太冷了，我盡力）」、「田螺很可以（蕎蕎：有點油）」

「Mean娜」是一位日本生活的香港編輯，她也分享這張Cos梗圖並寫道：「這次是Mean娜有史以來最大尺度的演出！這次採用了戀愛遊戲方式，以男友視覺去介紹日本薩莉亞，製作非常非常用心！就像玩真的戀愛遊戲一樣～！希望大家可以多多支持」；粉絲讚道：「果然有36E」、「感謝福利」、「顛峰之作～」、「事業深重」、「世界級女友」、「我都想同mean娜食薩莉亞」，一張梗圖在日、台、港三地都熱度破表。