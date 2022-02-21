2021年房市買氣夯，惟市場已出現改變！根據住商機構統計台中加盟店過去一年成交案後發現，整體成交天數從78.44天拉長至85.36天，增加了6.92天，尤其是梧棲、清水、大甲等海線地區增加天數最多；在議價空間上，整體從12.8％減少到10.9％，其中又以龍井、南屯與北區減幅最多！

住商機構企劃研究室資深經理徐佳馨表示，由於賣方感受到市場熱度，因此在態度上和過去大不相同，不僅議價空間減少，銷售天數也增加，其中蛋白區比蛋黃區更明顯，區域成為買方市場態勢明確。

綜觀成交天數表現，增加天數最多的分別為清水區41天，大甲區35天，梧棲區23天；而潭子、豐原與北區，卻呈現不增反減！住商機構中區協理賴萬認為，過去一年海線區域話題不斷，甚至上演建商搶地爭當「海霸王」的情事，對屋主來說可說是信心大增，自然態度轉硬，影響成交；而潭子、豐原與北區，過去推案連連，因政策影響，近期換約案多，共識容易達成，也讓成交天數縮短。

另外，在議價空間上，南屯區、北區、大甲區與霧峰區的屋主態度最硬，南屯區減少6.53％，北區減少5.47％，大甲減少5.22％，霧峰減少5.21％，推估為區域發展成熟過程中，許多屋主態度轉硬，買方也願意為機能和前景買單，追價之下，也讓議價空間減少。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，對於購屋人來說，當市場確定進入多頭格局，議價難度也會因此提高，不過，由於內政部禁止換約在即，購屋人也許可以針對口碑不錯的個案進行議價，或許有機會可以買到相對合理的產品。