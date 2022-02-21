2022年底高雄市長選戰，無黨籍立委高金素梅有望代表國民黨出戰嗎？有港媒分析表示，高雄藍軍要角日前已跟無黨團結聯盟主席林炳坤等人接觸，希望集合在野力量推舉高金素梅挑戰現任民進黨籍高雄市長陳其邁。他們認為，只要高金點頭力拼，陳其邁的連任壓力就很巨大。但分析也直指，若她決定上陣，高雄市長這一局肯定是紅帽滿天飛。

據港媒《中評社》21日報導，藍營盤算2022高雄市長選舉，必須先把原高雄市區及縣區切割來看。國民黨副秘書長、台北市議員羅智強外省背景與戰鬥色彩太濃，在本土性格的高雄，特別是原縣區討不了便宜。有原住民身份的高金素梅不僅具高知名度，跟原鄉關係密切，親和力及女性形象不僅可以爭取到泛藍及中間支持，淺綠選民也可能被挖過來。高金的起手式更可以從高雄行政區最北端的原鄉那瑪夏、桃源等地出發，複製當年韓國瑜參選高雄市長的起手式路線。

此外，高金從政以來一直跟國民黨前立法院長王金平保持友好。對於高金是否參選高雄市長，王金平礙於國民黨員身份無法表態，但王金平一直有跟林炳坤互動。只要高金參選，也能順勢獲得原縣區農會系統「白派」的支持。對比當年馬王政爭，羅智強幫馬英九修理王金平，若羅參選很難得到白派支持。

此外，高金素梅在立院表現、政治魅力與話題性，都會讓高雄市長選戰的熱度被抬升，身為女性，高金反讓現任高雄市長陳其邁難以攻擊，僅能降低選戰熱度或仰賴綠營側翼等幫陳其邁代言或護航，這反而會大大降低綠營攻擊的支點與火力。

這兩天，高金參選的消息甚囂塵上，民進黨高雄市議員林智鴻、親綠的無黨籍議員黃捷已開始針對高金參選高雄長的好壞進行一番「洗禮」，獨派的台灣基進黨已開始給高金「戴紅帽」，透過手機廣發宣傳。反而是民進黨對高金素梅是否來高雄參選，暫時還在觀望。

《中評社》分析並指出，高金素梅若有心參選高雄市長，還要看藍軍有無對手，羅智強似對參選桃園市較有興趣，若無藍軍強勁對手競爭，國民黨沒有不支持高金的理由。但高金也不是沒有弱點，若她決定上陣，高雄市長這一局肯定是紅帽滿天飛。

不過，陳其邁也有強大壓力，在蔡英文資源大力挹注下，陳其邁喊出兩年拼四年口號，但除了砸錢做建設與台積電高雄設廠、炒樓之外，有無更顯著政績？民眾的生活有更好？收入有無更高？連任並非毫無壓力。