台中市府社會局21日公布華興托嬰中心虐嬰案，除了之前的結案與通報的2人，加上新增3名幼兒，共計5人疑似遭受不當對待的調查報告與懲處名單，但有家長控訴，10名幼嬰中應該有8人受虐，不只市府調查的5人，要求不能草率結案，否則不排除串聯其他受害家長再向市府抗議。

引發關注的華興托嬰中心再爆虐童案，市長盧秀燕要求社會局21日前要提出調查報告與懲度名單，社會局下午公布調查報告指出，經全面檢視監視器畫面，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待，林姓和簡姓2名托育人員涉嫌違反《兒少權法》。

社會局針對虐嬰案之前已結案1人，2月8日通報1人，今天新增3人共計5人疑受虐，社會局也坦承在調查過程和機構管理確有疏失，包含社會局長彭懷真、副局長等多名主管自請處分。

但有家長控訴，經他仔細檢視監視器影片應有8名幼嬰受虐，除了托嬰中心簡姓負責人的孫子，黃姓托育員的孩子，一班10名幼嬰中，8人都慘遭托育人員的毒手。

社會局檢視畫面，發現托育人員涉虐幼嬰的手法包括以棉被固定奶瓶餵食、手指推幼兒頭和下巴、用腳挪動幫寶椅等，有5名幼嬰遭不當對待，但家長抨擊，無法接受社會局的說法，發生這麼嚴重令人痛心的事，還在推諉，呼籲台中市府要重視虐嬰案，不要護短，衛福部也應介入調查。

社會局表示，經檢視2021年1月27日至2021年2月9日共10個工作天、507個小時的監視器畫面，其中，黃姓托育人員不當對待張姓女童一案，去年已調查完畢裁罰公告，沒有發現新事證；劉姓男童一案於2月8日收到通報，已展開調查。

市府強調，重啟調查後，新發現3名疑似受害幼兒，林姓和簡姓托育人員涉嫌不當對待，社會局將盡速確認身分，訪視相關人員，主動進行告發，移送法辦。