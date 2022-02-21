「黑人」陳建州近年把重心放在P.LEAGUE+（PLG）籃球聯盟，現為PLG執行長，對台灣籃球的熱愛及貢獻有目共睹，今（21日）卻傳出他變賣位於松山區的豪宅，以5766萬開價售出，對此，黑人經紀人也回應了。

據《三立新聞網》報導，傳陳建州要託售的房子，是位於民生社區附近的「海華廣場大廈」，格局為3房2廳3衛，屋齡雖然已38年，但有近74坪的空間，社區內還有遊泳池，加上鄰近松山車站、學校、河濱公園的黃金地段，開價新台幣5766萬元，一坪約78萬，售屋資訊也被刊登在賣屋網上，但現租屋網已查詢不到該物件，不確定是否已經售出。

黑人曬出范范錄音照片。（圖／翻攝自IG）

可據《ETtoday新聞雲》報導，租屋網上的物件格局，和黑范夫妻平常PO的家中裝潢不一樣，像地板磁磚、浴缸形狀都不相同；而對於賣房一事，黑人本人沒回應，其經紀人則表示黑人在忙，暫時無回應。

事實上，陳建州為了PLG盡心盡力，曾因為要籌錢，於2020年8月賣掉價值1580萬的珍藏超跑，當時他吐露雖然不捨，但覺得做有意義的事一切都值得，展現想改革台灣籃壇的決心，這次傳出賣房不知是不是為了新職籃聯盟。

另外，陳建州21日才在IG貼出妻子范瑋琪（范范）在錄音室錄音的照片，預告對方在唱一首很感動的歌，不忘甜誇老婆唱得好好聽，引粉絲猜測范范即將要推出新作品復出。