俄羅斯國家媒體塔斯社先前報導說，「一支來自烏克蘭的破壞偵察小組越過邊界線，進入羅斯托夫(Rostov )地區，但很快被俄羅斯軍方發現，雙方發生衝擊，烏克蘭偵察成員都被打死」。然而，烏克蘭方面否認這個說法，表示自己的部隊並沒有在羅斯托夫，自然也就沒有士兵陣亡的事情。

英國鏡報(mirror.co)報導，塔斯社稱「2月21日，莫斯科時間早上06:00左右，在俄羅斯聯邦與烏克蘭共和國邊境的羅斯托夫地區(Rostov )米佳金斯卡亞(Mityakinskaya)定居區，俄羅斯邊境支隊發現了一個從烏克蘭來的破壞和偵察小組，人數為5人，乘座2輛車。」

「明顯對方違反俄羅斯聯邦邊界的規定，於是邊防部隊擊殺了這個5人小分隊，兩輛軍車也被摧毀，戰鬥中沒有俄羅斯軍人受傷。」

烏克蘭官員則在稍晚否認了這個說法，表示自己的部隊並不在羅斯托夫一帶。

這是羅斯托夫地區24小時內第2起武裝衝突消息，先前俄羅斯聯邦安全局(FSB)表示，從烏克蘭方向發射了1枚砲彈完全摧毀了羅斯托夫的俄軍邊防哨所，但當時哨所內沒有人，也就沒有造成人員傷亡。

俄羅斯RIA通訊社剛剛發布了一個哨站被毀的影片，幾乎完全被撕裂，但是沒有看到彈坑。

烏克蘭也否認此事，表示自己沒有砲擊俄羅斯領土。並表示烏克蘭東部早被親俄分離份子所控制，他們總是一搭一唱，俄羅斯特種部隊合作發起挑釁。

上星期，俄羅斯傳出演習結束撤出的消息，不少人鬆了口氣。但是到了周末，俄軍並沒有撤離，而白俄羅斯更表示俄軍可以長期駐留該國，使得該地區仍有至少 15萬名俄羅斯部隊，戰爭或是衝突的可能性仍然很大。