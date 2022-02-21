至今仍未批准輝瑞與莫德納等美製mRNA疫苗使用的大陸官方，最近已正式建議將腺病毒疫苗做為新冠疫苗的混合接種的加強針。俄媒指出，混合接種是俄國首創，在中國大陸確立加強針使用混打疫苗後，俄製「衛星 Light」疫苗可能成為全球接種中國滅活疫苗者的主要加強針。

據《衛星通訊社》指出，混合接種（mix&match）方法是由俄羅斯「衛星V」疫苗的研製者首創，並已證明可有效提供更強和更持久的免疫力，包括對抗Omicron。現在中國防疫部門已正式建議將腺病毒載體疫苗作為加強針採取混合接種方案，全球接種中國滅活疫苗者的主要加強針可能會使用俄羅斯「衛星Light」。

報導說，中國科興和國藥生產的疫苗目前被全球許多國家廣泛使用，在中國和全球共已交付逾47億劑。衛星V 第一劑可成為其他國家最初接種中國疫苗的人進行加強接種的解決方案。

阿根廷的研究表明，衛星Light與其他疫苗的混合使用結果表明，作為國藥滅活疫苗的加強針所引發的抗體和T細胞反應是國藥2劑疫苗的10倍。俄羅斯加馬列亞流行病學和微生物學國家研究中心率先採用混合方法接種新冠疫苗，將衛星Light與其他所有疫苗結合使用已證明具有很高的安全性，沒有嚴重的副作用。

報導說，截至目前，衛星Light已在30多個國家獲批，覆蓋總人口超過25億，衛星V則在71個國家獲批，覆蓋總人口超過40億。與其他疫苗相比，衛星V可產生更強、更持久的免疫應答，包括對抗Omicron毒株，且可通過衛星Light加強針進一步加強免疫效果。

《紐約時報》指出，新冠疫情大流行的2年多以來，中國仍未引進全球廣泛使用且效果顯著的輝瑞/BNT、莫德納兩款mRNA疫苗。中國去年春天時曾表示會核准輝瑞/BNT疫苗，後來還說國產mRNA疫苗即將上市，但兩者至今仍沒消息。而少了最有效的mRNA疫苗將是中國防疫的漏洞，況且中國也開始面臨更多改變嚴防死守清零政策的壓力。

報導認為，中國正與美國及西方展開全面科技競爭，面對西方的科技圍堵，中國將在各項領域與供應鏈追求更多的自主權，遲不開放國外mRNA疫苗，是全球戰略競爭極重要的政治性考量。