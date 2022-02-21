新加坡財長黃循財周一（21日）接受媒體訪問時指出，由於對個人徵收淨財富稅，恐讓財富與資金從新加坡外流，因此他們改而藉由調高房地產與豪華車稅率，來讓高所得者支付更多稅金。不過專家認為，調高房產稅率不至於對豪宅需求造成衝擊。

黃循財在上周五（18日）公布財政預算案時，除了上調高所得者的稅率，還調高房產與豪華車稅率。其中自住房產稅率從目前的4％到16％調升到6％至32％，非自住房產稅率更從10％到20％調高到12％到36％。豪華車也將面臨更高的稅率。

黃循財聲稱，雖然新加坡正對財富稅進行研究，包括考慮對資本利得、股息與個人淨財富稅徵稅等選項，但目前最務實的做法還是透過現有房產與豪華車稅率來徵收財富稅。

APAC房產公司旗下部門ERA研究主管莫克（Nicholas Mak）認為，新加坡計畫調高房產稅率，並不會侵蝕市場對豪宅的需求。他解釋相對於豪宅的資本價值遽增，稅率調高所增加的稅金根本微不足道，因此他表示調高稅率對於抑制房產投資影響有限。

星展銀行則指出，房產稅率調高預料將帶動租金攀升。該銀行還預測在新加坡經濟於2023至2024年好轉之際，投資者也會把該增加的成本透過調高租金轉嫁給房客。至於對自用住宅屋主而言，稅率調高仍屬於可管理範圍。