經濟學家表示，美國政府針對疫情所推出的財政刺激計畫效應正在快速衰退。他們認為這將對今年民眾消費支出造成影響、並減緩經濟成長力道，但不至於讓復甦脫離正軌。

美國去年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率達6.9％，寫下1984年最佳表現。這須歸功聯邦政府自疫情開始，為提振美國經濟所推出的將近3.6兆美元財政支出，當中包括對美國民眾直接發放現金、提高失業補助與對當地政府提供資金援助等。

不過鑒於一些紓困與補貼計畫已經到期，美國民眾也開始減少消費支出。同期間，雖然部份產業疾呼政府應該再推新的刺激方案，但國會迄今對於實行另一個大規模紓困計畫卻意興闌珊。至於美國總統拜登力推攸關社會、教育與氣候變遷等龐大方案，目前也卡在國會不見任何進展。

高盛美國首席經濟學家莫瑞科（David Mericle）指出，2020年所推的疫情刺激方案直到去年第四季為止，已對美國GDP拉抬將近6個百分點。不過他預估到2022年底，該方案對經濟的提振效果將縮減至不到兩個百分點。高盛目前預期今年美國第四季GDP將增長2.2％，低於華爾街日報1月對經濟學家調查所得的3.3％平均值。

Natixis美國經濟學家拉維納（Joseph LaVorgna）看法更悲觀，他說由於財政刺激效應的衰減，第四季經濟成長率約在1.5％。

野村證券美國經濟學家丹特（Robert Dent）則表示，財政對經濟的刺激削減，將使今年美國經濟成長率減少2.5到3個百分點。不過他也指出，政府提出的疫情刺激方案，讓美國民眾儲蓄得以大幅累積，有助抵銷財政利多消退造成的負面衝擊。

雖然如此，丹特提到由於美國消費者物價正以1982年最快速度成長，使得對通膨感到憂心的消費者，無法盡情花費這些存款。

部分經濟學家與議員指出財政支出、特別是總統拜登去年3月簽署的1.9兆美元法案，是導致1月通膨攀升到7.5％的原因之一。