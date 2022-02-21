遠東商銀Bankee社群銀行提醒紅包中獎人，於2月28日前到官網頁面登記領紅包，讓紅包「發財金」錢滾錢，為自己帶來好運一整年，民眾還能自己賺紅包，6月30日前成功分享親友申辦Bankee數存帳戶，推薦人與被推薦人均可獲5萬元額度內2.6％優惠利率6個月，幫自己跟親友賺紅包。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行1月15日至2月15日舉辦為期22天的抽紅包活動熱鬧落幕，每日吸引超過6千位民眾共同線上抽獎，總計發出超過10萬個紅包，總金額達60萬元。每天抽獎時段17點前就湧進近千人線上等待，加碼日流量衝上6萬。

該行提醒紅包中獎人，於2月28日前到Bankee官網活動頁面登記領紅包，將回饋給中獎人，抽紅包活動期間所累積抽中的紅包獎金，最大獎也將回饋至中獎人的Bankee數存帳戶，1萬點LINE POINTS點數序號將以電子郵件方式，發送至中獎者留存在Bankee會員資料的電子信箱。

遠東商銀指出，民眾還能自己賺紅包，今年6月30日前成功分享親友申辦Bankee數存帳戶，推薦人與被推薦人統統都可獲5萬元額度內2.6％優利6個月，同時幫自己跟親友賺紅包。還有社群圈加碼活動，期間內最高可獲500萬元額度內2.6％優利，幫自己月月賺紅包。

Bankee社群銀行以平台經濟為核心，遠東商銀強調，該行深植「共創、共享、共好」的共享經濟因子於產品設計流程，幫助客戶實現社群變現，與Bankee社群銀行長期、穩定共享分潤，讓儲蓄最大化同時，持續開創自己的被動收入。