社會新鮮人在求職路難免遭遇挫折，大多因沒有相關經驗而應徵失利，但近日有一名碩士生表示畢業迄今求職十分不順，投了20多份履歷無一錄取，但事前也有先找過人資專員診斷履歷，還被大讚有豐富的工作經驗，學歷和外語能力也不錯，然始終找不到工作。對此有過來人解釋，公司認為不需要能力太高的求職者，考量預算後無法給出相對應薪資，也就是所謂的「請不起你」。

1名自稱碩士生的女網友在Dcard發文，自己從去年畢業至今仍待業，前前後後投了20多份履歷，其中2份工作的面試過程中非常順利，從薪資、待遇，再到能夠上班時間全都談妥，未料卻等不到通知，經詢問後，對方則回覆「經歷優秀，擔心不如我所期望，經討論後暫不錄取」。

原PO表示，本身為外語相關科系碩士畢業，有專案人員工作經驗，目前主要找貿易公司業務助理、專案人員、教育訓練人員，負責診斷履歷的人資課長也大讚她豐富的工作經驗和學歷，且外語能力在貿易助理方面都很加分，反倒是一名專員納悶，「為何這樣的專案人員經歷還需要找助理職缺」。

然而有豐富的工作經驗，到現在仍無法如願找到工作，讓原PO喪氣嘆「為什麼我都找不到工作啊，找到好心力憔悴」。

貼文一出後，有過來人解釋，能力太好也會被公司過濾，考量預算，無法給妳對應的薪資，「你在面試的時候是不是對未來展望要求太高？有些公司他們只想找個堪用的人而已」、「雖然你的經歷很優秀，但公司可能真的不需要這麼多技能的人」、「我公司之前在找助理，看到優秀的反而跳過，因為你們薪水要求會比較高」、「公司擔心小廟留不住大佛」、「台灣，就是這麼簡單，這麼殘酷」。