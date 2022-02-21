日本60年代具代表性的青春明星「西鄉輝彥」因罹患前列腺癌，於昨(20)日病逝於東京一家醫院，享壽75歲。根據日媒報導，西鄉輝彥1947年生於九州南端鹿兒島縣，1964年2月透過日本皇冠音樂發行唱片《夢中只有妳》（暫譯）出道。西鄉輝彥憑藉英俊長相與帶有憂愁感的獨特氣質深受喜愛，曾連續10次站上NHK「紅白歌唱大賽」舞台，與「橋幸夫、舟木一夫」一同被稱為昭和歌謠的「御三家」，曾風靡一整個世代。

西鄉輝彥唱出《星星的佛朗明哥》等多首膾炙人口歌曲，曾連續10次站上日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽。《星星的佛朗明哥》後來被拍成電影，由森永健次郎執導、倉本聰撰寫腳本，西鄉主演；內容描述商船學校的學生西條英司（西鄉輝彥飾演）到台灣尋母，愛上美麗的小學教師（汪玲飾演），出外景地除了東京都、神奈川縣之外，還到台灣的高雄港、高雄車站、澄清湖、台北車站、台北植物園、龍山寺等地取景。

西鄉輝彥的演藝事業除了歌唱、電影外，在電視劇、舞台劇也頗有一番成就，他曾出演NHK的大河劇《獨眼龍政宗》、《毛利元就》等多部古裝時代劇。1972年，西鄉輝彥和女歌手邊見真里閃電結婚、儘管生下一兒一女，1981年因個性不合離婚。也有可能是因為要兼顧歌手、現代劇、時代劇等工作過於忙碌的關係。長男邊見鑑孝如今也從事音樂、長女邊見繪美里後來也成為藝人。

西鄉輝彥於2011年被醫師診斷出罹患前列腺癌，接受摘除手術，但在6年後復發；後來被醫師診斷癌細胞已轉移到骨頭等，症狀已屬末期，他選擇接受抗癌劑治療，而非醫師建議的安寧緩和醫療。去(2021)年4月他前往澳洲接受日本尚未核准的先進癌症治療，同年8月從澳洲實況連線出演日本電視台慈善節目「24小時電視」，他當時向大家報告說：「我親眼見到CT（斷層掃描）圖像中癌細胞已消失」、「奇蹟會發生」。