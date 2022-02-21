美國密西根州范布倫縣（Van Buren County）一名29歲男子馬丁（Colby Martin），疑似有戀屍癖，竟故意開車撞死一名正在慢跑的女護理師，將屍體拖進樹叢中逞獸慾後藏屍。檢警原本以為這是起過失殺人肇事逃逸案件，深入追查赫然發現馬丁竟是故意撞人，改以謀殺罪進行起訴。

綜合美國媒體報導，29歲男子馬丁被控去年9月20日在橡樹岸露營區（Oak Shores Campground），開車撞死正在慢跑的64歲女護士羅勒（Melody Rohrer），姦屍後將屍體藏匿。關鍵是警方在馬丁家附近的垃圾桶中找到用過保險套，驗出馬丁與羅勒的DNA。

去年9月馬丁遭逮捕時是以過失殺人及藏屍罪偵辦，當時馬丁坦承犯案，並帶領員警在森林中找到藏匿遺體地點，據悉，該地點就是姦屍地點。不過隨著DNA證據的發現，檢方同意改以故意謀殺罪起訴。