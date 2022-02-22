台灣顏值經濟每年以15％速度成長，晶鑽生醫總經理謝佳憲分析，玻尿酸、肉毒桿菌、電波拉皮等持續成長外，醫美的主要客層年齡也從原先40歲下探30歲，帶動市場營業額的增長。

晶鑽生醫將聚焦3大策略，謝佳憲指出，包括提美拉線材在中國大陸、美國取證上市，其次是資源共享的結盟策略以提升自有品牌與代理產品的滲透度，以及興建台中總部與展銷中心計畫等，三大策略讓今年營運再創高峰。

謝佳憲表示，線雕拉提是一種超微創手術，利用外科手術使用的可吸收PDO縫合線（polydioxanone，俗稱蛋白質線）植入皮下，透過刺激皮膚下的膠原蛋白增生產生物理性的拉提與緊實效果，國際醫學美容科技界視為是繼肉毒桿菌、玻尿酸、電波拉皮後的「第三次微整形革命」，台灣尚處於市場發展初期，且恢復快速，未來成長空間可期；目前終端消費首次費用從8萬元至20萬元不等。

晶鑽生醫董事長賴柏如指出，美容醫學的發展是一種全球趨勢，晶鑽生醫看準非侵入式與低侵入式的抗衰老療程將蔚為主流，四年前也是國內首家獨家代理引進韓國原廠寇斯特的優緹偲（UTIMS）第三代超音波系統，提供消費者用於臉部拉提療程的新選項。

而身體用的UTIMS第三代超音波探頭在去年獲TFDA上市許可後，成功擴大應用市場從臉部拉提到溶解身體脂肪；謝佳憲進一步指出，提美拉全系列及UTIMS第三代超音波探頭等新品於去年10月上市以來，終端市場反應熱烈，挾新品的高毛利率優勢，成為激勵晶鑽第4季營收與獲利雙成長的利基產品。

去年晶鑽生醫串連連鎖醫美診所，籌組國內最大的醫美產業聯盟，盼創造共同採購、共同行銷及教育訓練的共榮效益。此外，與維格醫美集團完成產品採購意向書的簽署，在雙方協議供貨訂單的挹注下，帶動晶鑽生醫第4季營收與獲利成長的引擎之一。循此模式，今年公司將繼續深化與其他連鎖醫美診所的具體合作。

晶鑽生醫於去年底董事會通過以近8000萬元買入約110坪的台中七期重劃區土地，坐擁地緣與交通便利優勢，將打造為集團的中部地區營運總部，初步規劃有辦公室、產品展銷中心以及專屬產品開發的實驗室等，不僅為未來拓展中南部業務超前部署，更期望發揮垂直整合綜效，若一切順利，預計2024年完工啟用。