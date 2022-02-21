人妻痛訴丈夫「洗車洗到床上去」。（截自爆料公社app匿名公社）

車子明明才剛做完大美容，為什麼還要去自助洗車？當然有問題！一名人妻自曝，隔天她開車載小孩，卻在副駕駛座縫隙撈到一張汽車旅館的收據，老公堅持洗車原因真相大白，氣得這名人妻怒吼：不想忍了！

「洗車洗到床上去」，一名人妻在爆料公社app的匿名公社爆怒發文，車子上星期才去大美容，昨天丈夫卻硬要開去自助洗車，理由是已經跟車隊的人約好了。結果原PO早上載小孩去幼稚園時，在副駕座的縫隙撈到一張汽車旅館的收據，時間就是丈夫去洗車的時間。

原PO找丈夫對質，對方反而罵她還落跑不見人影，更要求原PO道歉才願意回來。原PO說老公仗著有孩子自己不敢跟他離婚，但這次真的不想忍了。

網友看完全搖頭：「偷吃留證據=無腦、犯錯不敢認=沒用，這種男人趕快丟掉吧！」、「偷吃還不長腦，建議放他自由，也給妳一個再開始的機會吧」、「行車記錄器和汽車旅館的收據拿好」、「不要低頭 他先做錯 證據收好」、「證據收集好，準備辦離婚」、「希望妳不要只是講講而是說到做到」、「拜託你不用為了假面的幸福糟蹋自己 帶著孩子離開這種渣 孩子跟著你也可以很幸福」。