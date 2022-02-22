《美麗島電子報》近日公布2月國政民調，其中「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。對此，資深媒體人黃暐瀚21日在臉書直播節目詢問名嘴「宅神」朱學恒，2024國民黨會贏嗎？宅神回應「難度很高」，黃暐瀚坦言，有87%機率不會贏。

黃暐瀚21日受邀上朱學恒臉書直播，談及《美麗島電子報》總統民調，黃暐瀚詢問宅神「2024國民黨會贏嗎？」宅神回應「我覺得難度很高，尤其是現在就有人差10幾趴的話，那樣難度會更高」。黃暐瀚接著表示「我覺得難度也很高，難度高達87%不會贏」，以前自己就有說過，侯友宜若不選2024總統要連任新北市長，他可以當到2026，而2026距離2028只差13個月，侯友宜若等到2028再選，將會跨越很關鍵的2027年，因為2027兩岸可能會有一個很關鍵、毀天滅地改變。

黃暐瀚指出，2025年到2027年，中美軍力可能會出現消長變化，屆時大陸可能就不怕美國了，加上2027年大陸領導人處理完其他問題後，就可會著手處理台灣問題，兩岸關係還可能會有變化，因此侯友宜未必會那麼急，雖然前民進黨立委沈富雄認為，侯友宜2024會選總統未必會連任市長，但是現實狀況是選了未必會贏，因為從大局來看，2024就是現任副總統賴清德最有可能會當選。