台中近年建設、交通、生活機能陸續到位，不少企業主爭相鎖定具身分象徵的七期新市政中心置產，尤其具品牌力加持的頂級個案競爭更為激烈，自2019年起台中豪宅均價王即由「大陸宝格」、「寶璽天睿」兩強相爭，幾乎只有小數點間的差距，近期「聯聚瑞和大廈」在落成後揭露的十餘筆高樓層戶別，均價一舉衝破7字頭，空降豪宅王寶座。

根據內政部實價登錄最新資料，統計近一年交易狀況，「寶璽天睿」一案110年就有9筆的成交，甫落成的「聯聚瑞和大廈」8筆，指標案「寶輝秋紅谷」也有6筆，「大陸宝格」與屋齡已有14年的「聯聚信義大廈」也各有2筆。

其中，「大陸宝格」去年底出現1戶9字頭實品屋交易登錄，一下子把社區均價拉到68.15萬元，而擁有府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」落成後屢傳高價交易，109-110年更連兩年穩居億元級豪宅最多的個案，也使「寶璽天睿」成為過去兩年來雄踞豪宅均價王寶座最久的個案，目前均價約68.05萬元。

另外，「聯聚瑞和大廈」實登目前已來到18筆，社區均價約72.8萬，包括40、41、42樓6戶皆創下8字頭成交，值得注意的是，目前揭露戶別集中在高樓層，20樓以下之交易則有2筆，預期後續社區均價將持續波動，牽動台中豪宅王的更迭，也使七期儼然成為全台頂級豪宅爭霸最激烈的區域。