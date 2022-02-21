香港知名導演兼演員楚原（原名張寶堅），是當地武俠電影的開山鼻祖，不但是編劇、導演，也演出多部電影、電視劇，曾在第37屆香港電影金像獎獲得終身成就獎，今（21日）傳出病逝噩耗，享壽87歲，讓大批影迷十分惋惜。

據《東網》報導，楚原離世的消息本來是在導演群組中流傳，後來死訊被家人證實，楚原家屬透露他早上有點不舒服，送到醫院2小時後就離世了，但他走得很安詳，家人也都陪在身邊。其演員妻子南紅之前出席活動時，才表示老公身體健康，而好友胡楓則吐露只聽說楚原身體比較虛弱，女星文雪兒說每年11月1日都會跟楚原及一班昔日邵氏的同事聚餐，但這2年因為疫情關係，已經一段時間沒見面，錢小豪聽聞噩耗也十分錯愕。

楚原2018年在金像獎最後一次亮相。（翻攝自東網）

楚原剛入行擔任電影編劇、導演居多，最有名的就是把古龍武俠小說改編成電影，包括《流星蝴蝶劍》、《多情劍客無情劍》、《三少爺的劍》、《楚留香》，還有金庸小說《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》等作品，一生共執導超過100部片，而自1980年代起，他減少了執導工作，多任演員，曾在《警察故事》飾演大反派，也有參與演出經典港劇《陀槍師姐》，是許多港片的熟面孔。

而楚原1998年曾獲第17屆香港金像獎的「專業精神獎」，2000年後開始淡出影視圈，2018年再現身金像獎領取終身成就獎，也是他最後一次公開露面。