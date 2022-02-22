合一（4743)、中天（上海）21日晚上公告，該兩家公司共同研發，台大醫學院楊泮池、張淑媛教授指導之SNS812廣效型抗新冠流感小核酸新藥實驗數據，獲國際知名SCI期刊EMBO Molecular Medicine接受，正式對外發表SNS812小核酸新藥，是藉由獨特的小核酸機制，直接鎖定新冠病毒重要且不易變異的基因區域，從根源切斷並破壞病毒基因，經證實對99.8％的變異株均可有效抑制。

合一表示，SNS812目前正進行CMO藥物合成及CRO動物毒理實驗，預計今(2022)年年中提交美國IND。

不同於目前已發表的其他抗新冠藥物，是經由干擾病毒複製(eg. molnupiravir)或阻礙病毒蛋白裁切(eg. paxlovid)來抑制病毒。目前SNS812對所有新冠病毒之覆蓋率全球最高。可廣效顯著抑制各種新冠病毒株於細胞內的複製，包含原始株(A.3)、α(Alpha)、β(Beta)、γ(Gamma)、ε(Episilon)與δ(Delta)等，並在hACE2轉殖基因鼠上展現出顯著的活體治療與預防效果。此外，具高度專一性的SNS812也在多物種的毒理研究中顯示其低致免疫性及安全性，與目前已發表的小分子化學藥物相比，具有相對更低的用藥風險與副作用。

該相關實驗數據投稿於國際重磅SCI期刊EMBO Molecular Medicine，獲得接受並於2022/02/21正式對外發表。

歐洲分子生物學組織（European Molecular Biology Organization; EMBO），為從事生命科學研究及促進國際科學家交流的歐洲科學組織，在世界分子生物學領 域具有強大影響力，其創辦的EMBO系列學術期刊全球知名。

此次接受SNS812數據發表的EMBO Molecular Medicine，為EMBO系列中影響因子最高的期刊(IF:12.137)，在分類為「醫學、研究及實驗 (Medicine Research & Experimental)」的140種期刊中排行第7，亦為全球排名前5%的頂級期刊。EMBO Molecular Medicine透過線上公開方式向全球提供學術性科學資訊，期刊連結如下:https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/emmm.202115298。

合一表示，SNS812的藥物研發成果在EMBO Molecular Medicine刊載，不僅是國際頂尖期刊對 於小核酸類新藥研發領域的認同，更是對於SNS812用於治療新冠肺炎的科學實證與藥物潛力給予高度肯定。

基於新冠病毒逐漸流感化，治療型藥物發展將日益重要，SNS812為迄目前為止兼具有治療與預防效果之廣效型核酸，對各種冠狀病毒變異株均展現顯著抑制效果，後續研發目標為廣效型抗新冠流感核酸新藥。