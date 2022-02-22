網路賭博算不算犯了刑法的賭博罪？在107年的一個法院判決後，引起各界的強烈反應，鑑於資訊科技進步，傳統賭博演變成不受地域及時間限制，為了讓刑法可以更符合現代需求，去年12/28立法院三讀通過刑法修正案，明確將網路賭博納入刑罰範圍。

網路賭博算刑法賭博罪？立法院三讀通過刑罰範圍

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

107年的案例是「被告透過帳號密碼登入賭博網站，進行賭博行為，原審判決無罪，檢察總長提起非常上訴，最高法院駁回」。駁回的理由認為，網路賭博具有一定的封閉性，不具公開性，難以認定是在「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博，所以尚不能援刑法第266條第1項「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處三萬元以下罰金」之賭博罪予以論處，只能依社會秩序維護法第84條「於非公共場所或非公眾得出入之職業賭博場所，賭博財物者，處新臺幣九千元以下罰鍰」加以處罰。判決最後也提到，針對這種新興賭博，如果認為有刑事處罰必要，應該透過修法來明定。

網路賭博算不算犯了刑法的賭博罪。(台灣運彩提供)

有鑑於此立法院乃著手進行修法，除了將刑法第266條第1項的罰金從三萬元提高到五萬元外，還增訂了第2項「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方法賭博財物者，亦同。」，同時也把非法投注的彩券正面表列為沒收財物的範圍，並於110/12/28三讀通過。

107年網路賭博法院判決。(台灣運彩提供)

刑法第266條修法說明。(台灣運彩提供)

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