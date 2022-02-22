新冠疫情讓國人海外旅遊停擺了超過兩年，終於浮現曙光了嗎？儘管Omicron席捲全球，不過多項國內外數據顯示，死亡率與重症率已較過去下滑，引發的症狀也比染上其他變種病毒時還要溫和，當疫情邁入流感化，部分國家不再以「清零」為抗疫目標陸續開啟國境大門，航空客運需求將逐步迎來復甦。

從歐洲國家看起，丹麥成為歐洲首個全面解禁的國家，瑞典、捷克等國踏上「與病毒共存」之路，澳洲預計二月下旬重啟邊境，開放已接種兩劑疫苗的簽證者入境，東南亞國家中，泰國已實施入境免隔離政策、越南政府也宣布解除國際航班的防疫限制，還有印尼、菲律賓、馬來西亞等好消息傳出，使這些釋出利多的國家航空股聞訊大漲，國內航空業者如長榮航、華航的表現也開始反應眾人期待，在國內是否鬆綁邊境的討論聲浪中，農曆年後股價連日上漲。

歐美國家客運量首見回升

儘管呼喊著「好想出國」的願望很大，疫苗覆蓋率絕對還是解封重要參考指標。國內數據顯示，台灣新冠疫苗覆蓋率第一劑已突破八成二，第二、三劑來到七成五、二成九，施打率還在不斷攀升。此外，國際各大藥廠的口服藥技術也日漸突破，美國食品暨藥物管理局ＦＤＡ正式批准默沙東藥廠的莫納皮拉韋、與輝瑞的新冠口服藥Paxlovid，成為民眾居家抗疫的藥物，台灣除了擁有自行研發的清冠一號口服藥之外，也開始簽訂國際藥廠採購合約，將不同廠牌的口服藥引進國內，口服藥物問世與疫苗的普及，幫助全球抗疫走向新里程碑，也讓低迷不振許久的航空業迎來一線曙光。

在解封題材帶動下，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）統計，截至二一年十一月底，航空客運需求已回到疫情前（一九年）的五三％，國際客運量平均回升近四成。ＩＡＴＡ提到，歐美國家疫苗施打二劑疫苗覆蓋率領先全球，從去年底就看見明顯的復甦力道，北美航空客運量近乎回到疫情爆發前的八成水準。

另外，美國兩大航空公司─達美航空、聯合航空公布第四季總運力已分別恢復疫情前的七九％、七七％，兩家公司更宣布第一季總運力更有機會大幅回升，達美最多將回復至八五％、聯合航空撇除燃料後的營運成本上揚，運力將回升八二～八四％。在疫情期間將七架「波音七七七客機」和四架「空巴Ａ三三○」改裝成無座位客艙貨機的加拿大航空，也看見了全球客運的復甦跡象，認為貨機需求將在今年第三季結束，為了迎接旅遊業復甦到來，一月便開始將貨機改回客機，減少到七架，最後一架將於五月全面退出，恢復往日的載客量。種種跡象來看，顯示航空業者對今年的航空旅行前景抱持持樂觀態度，英國航空分析機構Cirium觀察航空供需變化提到，尤其中國和美國在二一年就出現強勁復甦，在國內航空市場早已超越疫情爆發水準，全球航空業從下半年開始將反彈加速，一整年的運力將回升四七％，回到二○一五年的水準，同時機票價格料將大幅調漲。（全文未完）

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