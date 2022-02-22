想要馬釘，丟了鞋子。

想要鞋子，丟了馬匹。

想要馬匹，丟了騎師。

想要騎師，輸了戰爭。

想打戰爭，輸了王國。

所有一切，都是馬蹄釘惹的禍！

—古英格蘭童謠

西元一八一二年六月，拿破崙帶領六十萬大軍東征蘇俄，但就在同年的十二月底，這支堪稱史上最雄壯的隊伍，過了短短幾個月的時間，卻只剩下寥寥一萬人。當時拿破崙的殘兵敗將剛從莫斯科撤退，渡過俄羅斯西方境內靠近波利索夫（Borisov）的貝雷斯納河（Beresina，位於今日的白俄羅斯）。士兵陷入飢餓、疾病與嚴寒等前所未見的惡劣困境，成為俄軍得以擊潰拿破崙與其盟軍的重要因素之一。原本驍勇的士兵身上僅剩單薄衣物和簡陋裝備，在生死邊緣掙扎，氣若游絲地對抗蘇俄以及凜冽的冬日。

拿破崙的戰敗為當時歐洲版圖的消長帶來很大的影響。西元一八一二年，蘇俄有百分之九十的人口是農奴，他們是地主的財產，任人使喚與變賣，處境和奴隸沒什麼兩樣。當時拿破崙攻無不克，胸懷一七八九年至一七九九年法國大革命的理想，不但打破了中世紀的社會階級制度、改變了政治疆界，更激發了國家主義的概念。拿破崙所留下的豐功偉業，也間接造就國民大會與相關法律典章的確立，以取代過去繁複多變且令人困惑的區域性法律規範；保障個人、家庭與財產權利的制度，明文規定於法律條款之中；十進位法則取代了地域性紊亂複雜的系統，度量衡標準就此統一。

為什麼拿破崙的軍隊會在短時間內潰不成軍？為什麼那些戰功彪炳、戰無不勝的士兵，竟會在這場戰役中輸得一敗塗地？原因眾說紛紜，其中最奇怪的理由莫過於「都是鈕釦惹的禍！」甚至還被後人編成童謠吟唱。這樣的懷疑並不是沒有道理，拿破崙大軍的瓦解與一

顆小鈕釦的崩裂，這兩者之間似乎存在著一種微妙的關係！當時軍隊士兵所穿的外套、長褲甚至鞋子上的鈕釦都是錫製的，一旦溫度降低，這些原本閃閃發光的錫製品就會逐漸黯淡無光，甚至開始瓦解成錫粉！這個物理現象是否就註定了拿破崙大軍的失敗命運？曾經有一名波利索夫的目擊者宣稱，拿破崙的士兵就像穿著婦女斗篷的遊魂一樣，他們身上的外衣更顯得殘破不堪！這個傳言是真的嗎？錫製鈕釦因為低溫而裂解，使得拿破崙的士兵衣不蔽體，所以才會在凜冽的天候下不堪一擊？鈕釦在寒風中化為粉末，使得原本應該英勇抗敵的士兵，個個都成為畏首畏尾、只想要拉緊外衣的懦夫？

當然，我們還是可以在這種說法中找出一些漏洞。首先，「錫病」（tin disease）—錫會隨溫度變化而裂解的特性—在北歐地區早已是常識，那麼，偉大如拿破崙這般領導有方的將領，為什麼竟會同意以這種不穩定的金屬來作為衣物鈕釦的材質？再者，即便是在一八

一二年俄羅斯的嚴寒冬日裡，錫的裂解過程也應該相當緩慢，不至於到使人「衣不蔽體」的地步吧！這是個很有趣的傳聞故事，化學家也老是喜歡引用這場拿破崙的失敗戰役來表示，即使是一個微不足道的化學分子，也可能改寫整個世界的歷史。如果這個故事是真的，如果那些錫釦子沒有被吹散在刺骨的寒風中，或許法軍仍可繼續東征，一路勢如破竹地無限延伸他們的疆域；俄羅斯的農奴制度或許也就能提早半個世紀解除；而東西歐之間的落差（有人說這是拿破崙帝國的興起所造成的，也是拿破崙留給後世的重大影響之一），或許就不會一直持續到今天了！

(本文摘自《拿破崙的鈕釦》/商周出版)

【內容簡介】

化合物結構的微小變化，

是如何徹底改寫了人類歷史？

17個讓你大呼過癮的有趣故事

17種不可不知的化學分子

歷史有多重要，問化學家就知道！

‧一樁廚房圍裙燃燒事件，促成了爆裂物炸藥與電影工業的興起？

‧避孕藥的發明，是男性對女性的壓迫？

‧某種化學分子的發現，使新阿姆斯特丹被改名為紐約？

‧歐洲人對於使人上癮的生物鹼分子──咖啡的熱愛，引發了中國共產黨革命的開端？

‧拜耳公司尋找更具效力的阿斯匹靈分子時，竟陰錯陽差地成為第一個合成海洛英的工廠？

錫製鈕釦在低溫時，會因化學作用而崩解成粉末狀。1812年拿破崙對俄軍戰役的大潰敗，就是因為俄羅斯的冰天雪地，讓這支堪稱史上最大軍旅因衣不蔽體而敗北。如果當初這些軍衣上的錫製鈕釦在低溫時不會裂解，法軍是否就能繼續東征，將歐洲歷史推往完全不同的方向？

本書透過生動筆觸與引人入勝的細節描述，講述17種在人類歷史中扮演重要角色的化學分子。從哥倫布與麥哲倫為了尋找香料而前往新大陸的故事，到PCB分子造成的嚴重污染事件。化學分子不但是人類探險活動的推手，也成就了文化、工業、法律、醫學等各方面的進步與發展。

從化學結構的觀點，讓我們從全新的、微觀的有趣角度，認識人類歷史與當代文明。

【作者簡介】

潘妮‧拉古德、（Penny Le Couteur）

加拿大英屬哥倫比亞大學卡畢蘭諾學院教授， 曾獲加拿大傑出化學教育獎（Polysar Award），多次受邀出任自然及應用科學機構要職，包括加拿大化學學會以及女性科技學會主席。

杰‧布勒森（Jay Burreson）

應用化學家。於夏威夷大學進行博士後研究，曾獲得美國國家衛生院的特別獎學金。

現為美國俄勒岡州高科技公司主管。

審訂 何子樂

國立交通大學應用化學系講座教授。國立台灣大學畢業，加拿大UNB哲學博士，致力於有機化學的研究。曾受教於兩位諾貝爾化學獎得主，分別為：1990年的哈佛大學Elias J. Corey教授、1994年的南加州大學George A. Olah教授。著有《想像比知識重要》、《化學花絮》、《化學攬勝》、《科學趣事：勢難敵匹》等。