從一竅不通的新手媽咪到可以「一打二」的二寶媽，名模林可彤帶著4歲的大兒子Adam與8個月的小兒子Aston，用知足常樂的心，享受陪伴孩子的每個瞬間，暢談育兒經。

二寶天不怕地不怕 和哥哥個性差很大

Aston是個頭好壯壯的好奇寶寶，林可彤笑說，Aston超級活潑好動，看到什麼都想摸，就算跌倒也不怕，很怕他開始學走路以後會hold不住，最近在考慮練跑步，以免將來孩子暴衝追不上。

天不怕地不怕的Aston和小心謹慎的哥哥個性天差地別，連喝奶速度也差很大。林可彤透露，以前餵Adam喝奶只要15分鐘，但Aston每次都要花1、2個小時，還好Aston很喜歡吃副食品。

不讓老大吃弟弟的醋 每天安排「約會」時間

Adam雖然先前有進產房見證弟弟出生，但對爸媽的注意力轉移到弟弟身上，還是忍不住會吃醋，一度吵著要跟弟弟吃一樣的奶嘴、喝母奶，還會吵著要媽媽把弟弟帶走，不要讓弟弟搶他的玩具。

林可彤表示，Adam就像一般老大一樣，對手足的到來不大能夠適應。為了不讓Adam感覺自己被忽略，她每天都會跟他「約會」，趁放學空檔帶他到處走走。現在Adam越來越有哥哥的樣子，開始會主動逗弟弟玩、講故事、分享玩具，還偷偷跟學校老師說「弟弟很可愛」，期待兄弟倆以後能夠相親相愛。

和孩子聊天百無禁忌 連到婦產科做手術也....

愛孩子的她和小孩聊天百無禁忌，連到婦產科做小手術也沒有避諱，結果Adam一聽到馬上問「媽咪會很痛嗎？我可以看嗎？」讓她啼笑皆非，趁機上了一堂健康教育課。

林可彤表示，不要低估孩子的理解能力。拿親子共讀來說，只要孩子有興趣就可以帶他看，不必限定故事書。「像Adam對介紹車子的書很有興趣，我就直接唸給他聽。雖然一堆專有名詞，但他還是聽得津津有味。」強調教育小孩不必有過多限制。拿掉框架，孩子才能有更多成長空間。

在家扮黑臉 虧老公「刀子嘴、豆腐心」

林可彤直言，自己在家負責扮黑臉。「我老公是標準的刀子嘴、豆腐心，嘴上說要訓練孩子獨立，但一碰到小孩哭就心軟。」

有次夫妻倆帶兒子去河堤騎車，回程Adam吵著不想騎，先生立刻想去扛車子，但她堅持要Adam自己騎回家「我跟他說遇到斜坡騎不上去沒關係，媽咪會幫忙推，但無論怎麼樣都不能丟下車子不管。」她表示，教小孩一定要堅守原則，不能隨便退讓，這樣孩子才能學會對自己負責。

「像Adam這幾個月開始上幼兒園，幾乎每天都吵著不想去學校，我也是堅持帶他去。」可彤笑說，兒子誇張到趴在地上大喊「不要、不要。」但她還是狠下心離開。後來發現他只是不喜歡分開的時刻，一進教室就沒事了。

現在Adam每天都會跟她分享學校發生的大小事，一放學就嚷著要跟同學去公園玩。看到大班的哥哥姐姐在學寫字，也跟著依樣畫葫蘆。「他會模仿中班、大班的學長姐，然後得意地說『這個功課很難，大班才會做，但我現在就會了。』」

愛犬離世 從兒子一句話學會放下

隨著Adam漸漸長大、開始有更多想法，林可彤也從孩子身上獲得許多啟發。愛犬Toro驟然離世，讓她痛不欲生，結果Adam……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年2月號)