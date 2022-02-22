根據長庚研究發現，射手、魔羯及水瓶寶寶的髖關節容易脫臼，原來是因為這些寶寶都是冬天出生，許多長輩或家長擔心孩子冷到，所以都會把寶寶的雙腳包緊裹直，影響發育。

襁褓寶寶的方式不可大意，以免增加寶寶未來髖關節脫臼手術的機率！根據林口長庚醫院兒童骨科最新研究發現，嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被侷限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，這種狀況又以冬天最常見。

這項研究是由林口長庚醫院兒童骨科主任張嘉獻醫師、台北長庚醫院骨科助理教授李偉群醫師與台北醫學大學台灣考科藍中心教授郭耿南共同完成，成果並已發表在骨科頂級期刊「Journal of Bone and Joint Surgery」。

冬天出生的寶寶髖關節脫臼，比夏天高出2倍！

李偉群醫師表示，當初研究的起心動念是因為在臨床上，發現魔羯和水瓶座寶寶較容易出現髖關節脫臼，才啟動了研究。長庚醫院根據健保資料庫的世代研究發現，在蒐集的1,296筆脫臼手術資料中，每年冬天（11～2月）出生的嬰兒是較容易發生髖關節脫臼，且需要手術治療的族群，其中以12月及1月出生的嬰兒有最高的風險，超過0.7/1000；相對地，夏天6月及7月出生的嬰兒手術發生率最低，不到0.3/1000。因此冬天出生的嬰兒髖關節脫臼手術發生率，要比夏天出生的嬰兒高出兩倍。

張嘉獻主任表示，值得注意的是，出生季節對髖關節發育的影響力，在2000年至2010年間仍持續發生，並沒有因為公衛政策及照顧品質的提升而改變，顯示我們可能忽略了什麼？因此除了強調臀位產、家族史、羊水過少、女嬰有較高的罹病可能之外，需加入冬季出生這個好發因子，以避免晚期診斷的脫臼發生。

氣溫決定寶寶的包裹方式，才會影響髖關節發育

為什麼冬天出生的嬰兒有較高的罹病率呢？張嘉獻醫師認為，嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被侷限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，而大腿彎曲外展的姿勢，在肌肉出力時會將股骨推進髖臼內，促進關節發育。

張嘉獻醫師進一步舉例，過去北極圈民族及北美印地安人習慣將嬰兒綁成直立狀態，髖關節脫臼發生率很高；而非洲馬拉威婦女習慣將嬰兒揹在背後做農事，結果脫臼病例很少。氣候直接影響人們的穿著，氣溫低時長輩會給嬰兒包很多層，自然就限縮了大腿活動，結果大人的關愛反而造成關節發育不良，脫臼手術的病例增加。

李偉群醫師接著指出，另外一個有趣現象是，出生後三個月內的平均氣溫對於手術發生率有最高的相關性，比出生當月氣溫的影響力還大，這個現象說明了髖關節發育非常受後天如何照顧的影響。

本文作者：周品攸

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年2月號)