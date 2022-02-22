根據2021年全球失智症報告推估，全球約有5500萬名失智症患者，但高達7成5未被診斷出來。以台灣數據來看，65歲以上民眾，每4人就有1人有輕度認知障礙傾向，其中至少有一半會演變成失智。「認知改變」是失智的前兆，但多數人會因為症狀不顯著而錯失治療良機。如果大腦也能檢測出「年齡」，對減少失智重症絕對有超前部署的功效，逆轉腦齡有可能！

失智症潛伏期竟長達20年！擊敗腦退化靠這三招 專家實測成功逆轉腦齡5歲。(影音來源/健康療天室)

臺大醫學院醫療器材與醫學影像研究所曾文毅教授指出，每個人都有與生俱來的生物年齡，可以透過檢驗方式取得數據，像是肌齡、骨齡、血管齡、心臟年齡等。這些生物年齡不一定與實際年齡相關，但與生理健康有密切關聯。曾文毅教授強調，「大腦年齡」如果也可以檢測出來，就能預測未來失智風險。

●失智潛伏期恐長達20年 腦齡與實際年齡差異助早期篩檢

曾文毅教授表示，透過磁振造影（magnetic resonance imaging, MRI）掃描大量健康受試者的大腦後，就能透過大數據，逐漸建立大腦年齡的模型，並用以預測任何一個人腦的腦齡。

曾教授與研究團隊發現，失智症風險因素與智力下降的程度，皆與大腦年齡差（brain age gap, BAG）有關。也就是說，「雖然腦年齡偏高不等於一定會失智，但如果腦部年齡比你的實際年齡高很多的話，未來失智的風險就可能大增。」

●腦齡差能逆轉嗎？專家實證這些改變 腦齡降了5歲

當檢測腦年齡後，發現比實際年齡老化許多，是否就決定了日後絕對走向失智的命運？曾文毅教授指出，先勿驚慌，因為以他自己的例子來看，逆轉腦年齡並非不可能的事。

雖然臨床醫學已知，一旦確診失智，大多會進入不可逆的快速退化病程。但國外醫學實證研究也顯示，如果提早得知有罹患失智風險、在還未真正進入病程前，由專業醫師指導追蹤保健，就能延緩退化甚至逆轉，重點是：需要能客觀評量失智風險的方法。

長年浸淫在醫學影像科技中，曾文毅教授用腦的程度絕對不少，但他透過檢測卻發現，自己在「事件記憶網絡」這項目的腦年齡，比實際年齡老了8歲，曾教授對這個數據震驚不已。

為了不要走向失智的深淵，曾文毅教授決定從改變飲食習慣、開始運動、調理作息等步驟，確實做起。他徹底執行777+2的生活準則，並且避開各種傷腦的習慣，1年過後再做檢測，原本老化區塊的數字明顯變好，比前次檢測少了5歲。

(圖/曾文毅教授提供)

(資料來源／台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所曾文毅教授 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

「在大腦退化前期，護腦的事做對了，想逆轉腦齡或延緩退化，絕對有希望。」曾教授指出，透過檢測取得腦年齡分析報告後，專家就可針對個人不足之處提出具體調整措施，包括心智飲食(MIND diet)、睡眠、有氧運動、紓壓等，都是已經證實有效的方式，可提供個人化的具體改善建議。

●75歲阿伯腦年齡年輕15歲 專家也好奇：5大原因讓腦齡回春

曾教授提到，曾經遇過一位75歲的長者來做腦年齡檢測，結果長者的腦齡比實際年齡整整年輕了15歲。他好奇探問受測者的生活方式後發現，腦齡年輕的關鍵，包括正向樂觀、良好的社交生活、喜歡動腦、運動、充足睡眠等，受測者都在生活當中身體力行，難怪腦齡如此年輕。

要提醒的是，由於大腦功能是「用進廢退」，因此越常學習新知、與人交流，大腦就越能夠保持在最佳狀態。但用腦不等於煩惱，創造型思考可以健腦，「煩惱、焦慮」類的思緒卻很傷腦。如果發現自己常陷入情緒糾結的泥淖中，一定要提醒自己適時釋放壓力，或是讓大腦充分休息、放空，都是幫助逆轉腦齡、維持大腦良好運作的具體生活指標。