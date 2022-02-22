美國總統拜登18日表示，相信普丁已經做出入侵烏克蘭的決定。

美國總統拜登18日表示，相信俄羅斯總統普丁已經做出入侵烏克蘭的決定，而他所根據的情資是美國掌握到莫斯科下令指揮官全面攻打烏克蘭的指令，針對這項情資，部分歐洲官員表示沒有看到相關證據，同時也抱怨華府沒有分享情報。

《華盛頓郵報》（Washington Post）、美國有線電視新聞網（CNN）等20日報導，美國掌握到情資，顯示莫斯科已經下令指揮官繼續「全面攻打」烏克蘭，拜登就是根據這項情資，在18日宣布相信普丁已經做出入侵烏克蘭的決定。

《華盛頓郵報》指出，當拜登被問及如何得知普丁的意圖時，拜登回應美國有「強大的情報能力」，他在演說前也表示，已經和北約、歐盟盟友通過電話，「向他們更新美國所認為的當前情勢，以及未來幾天烏克蘭可能發生的事。」

不過，報導也指出，部分歐洲盟友質疑美國對莫斯科會採取行動的堅定看法，指出他們沒有看到直接證據表明普丁已經進行這類行動。

一名歐洲官員表示，「我們自己沒有直接證據顯示普丁已經做出決定，我們也沒有看到任何暗示。」另一名歐洲官員也指出雖然情勢嚴峻，「現階段我們沒有如此明確的情報」指向普丁已經決定入侵。

部分歐洲高級官員抱怨，對於美國沒有分享情報感到挫折。他們說，他們幾乎沒有被告知美國得出結論的消息來源及方法，從而限制了他們獨立決定要多重視拜登這項說法的能力。

一名在布魯塞爾和美國決策者有廣泛對話的資深北約外交官抱怨：「他們總是不分享原素材。」

《華郵》指出，在美國眾多盟友中，只有英國沒有出現類似抱怨。

針對歐洲官員的抱怨，未具名美國資深官員表示，自從幾個月前美國頭一次在烏克蘭邊境看到俄羅斯軍事集結的跡象後，美國就定期和包括烏克蘭在內等盟友分享情報，並且降低情報等級。